تعرف على مدى صحة حديث صيام أول يوم من رجب

قال الدكتور محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إنه لم يرد حديث صحيح في فضل شهر رجب، ولا في صيامه، ولا في صيام شيء منه معين، ولا في قيام ليلة مخصوصة فيه.



