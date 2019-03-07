تعرف على مدى صحة حديث صيام أول يوم من رجب

قال الدكتور محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إنه لم يرد حديث صحيح في فضل شهر رجب، ولا في صيامه، ولا في صيام شيء منه معين، ولا في قيام ليلة مخصوصة فيه.
وأضاف الجندي لـ«صدى البلد»، أن هناك حديثا ضعيفا يردده البعض عن فضل رجب روي عَنِ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّه عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صَوْمُ أَوَّلِ يَوْمٍ مِنْ رَجَبٍ كَفَّارَةُ ثَلاثَةِ سِنِينَ، وَالثَّانِي كَفَّارَةُ سَنَتَيْنِ، وَالثَّالِثُ كَفَّارَةُ سَنَةٍ، ثُمَّ كُلُّ يَوْمٍ شَهْرٍ».