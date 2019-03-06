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منوعات

حادثة بشعة.. أسد يمزق جسد مالك حديقة حيوان

الأربعاء 06/مارس/2019 - 04:42 م
صدى البلد
شيرين عادل
مزق أسد يبلغ من العمر 6 سنوات، صاحب حديقة حيوان خاصة في قرية زديخوف بجنوب شرق التشيك.

ونشر موقع روسيا اليوم تفاصيل الواقعة وفقا لوكالة تاس الروسية للأنباء، وقال أن رئيس بلدية المنطقة، توماش كوكوريك، هو الذي أعلن الخبر لسكان القرية. وحصل الحادث المأساوي، وفقا لكوكوريك، عندما دخل صاحب الحديقة إلى قفص الأسد.

ويعمل الآن في مكان الحادث رجال الشرطة وخبراء بيطريون، عليهم تقرير مصير الأسد المفترس.

وأكد كوكوريك أن سكان زديخوف ظلوا يطالبون، لفترة طويلة، السلطات المعنية بإغلاق حديقة الحيوان الخاصة، التي تحوي مجموعة من الحيوانات المفترسة.

لكن السلطات لم تصغ إليهم لأن تشريعات البلاد لا تحظر امتلاك وتربية الحيوانات البرية ضمن الأراضي والأملاك الخاصة.

يذكر أن المزارع والأراضي التشيكية الخاصة تضم 44 أسدا و20 نمرا و49 أسد جبال و8 فهود.

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