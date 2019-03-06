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أخبار العالم

بوتين يحذر: الاستخبارات الأجنبية تسعى لزيادة نشاطها في روسيا

الأربعاء 06/مارس/2019 - 05:40 م
الرئيس الروسي فلاديمير
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
أ ش أ
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن وكالات استخبارات أجنبية تسعى لزيادة نشاطها في موسكو، وإن هناك حاجة لحماية البيانات المهمة بالنسبة للدولة الروسية بصورة موثوقة.

وأضاف بوتين، خلال اجتماع مع الهيئة القيادية لجهاز الأمن الروسي اليوم الأربعاء: "نرى أن الاستخبارات الأجنبية تسعى إلى زيادة نشاطها في الاتجاه الروسي، وتسعى بكل الطرق إلى الوصول إلى المعلومات ذات الطبيعة السياسية والاقتصادية والعلمية والتكنولوجية، لذلك عليكم العمل بطريقة آمنة".

وتابع: "يحاول رجال الاستخبارات الأجنبية التأثير على الأحداث داخل روسيا، كما حدث في السابق وربما أكثر"، مؤكدًا "ضرورة العمل الفعال يوميًا باستخدام الأساليب الحديثة".

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