فيديوجراف| دبابة واجهت مصيرًا صعبًا في سوريا تعود إلى أرض الوطن‎

تعد الدبابة "تي-55" شاهد على غلبة الصراع السوري ضد الميليشيات الإرهابية المسلحة لصالح القوات الحكومية، إذ أثبتت براعتها خلال الحرب ضد الإرهاب من خلال تصديها للأعداء.



وتمكنت القوات من استرداد الدبابة بعدما وقعت في أيدي الإرهاب بعد محاولات عديدة منهم في إدخال تعديلات عليها لزيادة تحصينها، إلا أن جميع محاولاتهم باءت بالفشل.



وكانت الدبابة واحدة من الدبابات التي وصلت إلى سوريا قادمة من روسيا في القرن الماضي، وتم تحديثها وتطويرها في بلد المنشأ في ثمانينات القرن الماضي، ثم خضع قسم من دبابات "تي-55" السورية لعملية تحديثية أخرى في تسعينات القرن الماضي.

