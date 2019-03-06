المعهد الفرنسي في مصر يناقش دخول المرأة عالم الأعمال والأدب

ينظم المعهد الفرنسي في مصر فرع الإسكندرية مائدة مستديرة، في السابع من مارس، بعنوان "الجرأة والنجاح، دخول عالم الأعمال أصبح ممكنا" حيث تناقش المائدة موضوع دخول المرأة عالم الأعمال حيث تتحدث عدد من السيدات الرائدات في هذا المجال في مصر من بينهم نرمين مميش ونادية شعيب وابتسام محمد فريد وسندرين فاشر.



يأتي ذلك في إطار احتفال المعهد الفرنسي في مصر باليوم العالمي للمرأة والذي يوافق الثامن من مارس من كل عام.



وفي سياق متصل يواصل فرع المعهد الفرنسي بمصر الجديدة النشاط الذي كان قد انطلق في 2018 داعما الأصوات النسائية في عالم الأدب وذلك من خلال إطلاق منتدى القراءة في مارس 2019 حول مختارات من الكاتبات الفرنكفونيات المعاصرات (آني إرنو وماري ندياي وياسمينا ريزا...).

