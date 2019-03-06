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تعليم

برامج إعداد وتدريب المعلمين أهم توصيات مؤتمر "تربية طنطا"

الأربعاء 06/مارس/2019 - 05:43 م
صدى البلد
أحمد على
أعلن الدكتور سمير الخويت عميد كلية التربية بجامعة طنطا توصيات المؤتمر الدولي الأول للكلية الذي انعقد في الفترة من 4-5 مارس الجاري بعنوان "إعداد المعلم وتنميته مهنيًا في عصر المعرفة .. رؤي وممارسات" ، وذلك تحت رعاية الدكتور مجدي سبع رئيس الجامعة ، والدكتور مصطفى الشيخ ناب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

وأوضح الدكتور سمير الخويت أن المؤتمر خرج بمجموعة من التوصيات أهمها ضرورة أن تتضمن برامج إعداد المعلم مجموعة من المنظومات منها الأخلاق المهنية للمعلم ، وتعلم وإتقان مهارات التعلم الذاتي ، والتقييم الموضوعي دون تدخل العنصر البشري ، والسيطرة علي إتقان تكنولوجيا التحدي وليس مجرد تكنولوجيا التعليم التقليدية ، والقدرات المهنية للمعلم بالإضافة إلى منظومة بيئة التعلم الابتكارية، والمعلوماتية، والإثرائية ، ومنظومة التقييم الموضوعي دون تدخل العنصر البشري ، وذلك لمواجهة الطوفان المعرفي العلمي المعلوماتي القادم في عصر المعرفة.

وأشار عميد كلية التربية أنه تم اقتراح مجموعة من الآليات لتنمية المعلمين مهنيًا وفق استراتيجيات التنمية المستدامة للتعليم تتمثل في وضع معايير للترخيص بممارسة مهنة التعليم ، وتحديد معايير جودة برامج التنمية المستدامة للمعلمين ، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة وشبكة الانترنت في التنمية المهنية للمعلم ، وتبني وزارات التعليم سياسات واضحة للتنمية المهنية تقوم علي أسس علمية سليمة مع استمرارية البرامج التدريبية لمواكبة المستجدات أولًا بأول.

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