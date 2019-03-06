إطلاق بوابة المحتوى الثقافي الرقمي المصري.. تحقيق استراتيجية الدولة للتحول إلى الاقتصاد بالتقنية الجديدة .. إتاحته لمستخدمي الإنترنت من شعوب العالم

الدكتور عمرو طلعت إن هذا





كما أشار وزير الآثار إلى أن المنصة الالكترونية ستتيح الزيارات الافتراضية للمتاحف والمواقع الاثرية، وهو ما يعتبر سابقة لم تحدث من قبل.

- وزير الاتصالات:الاتفاقيات تأكيد على التزام الحكومة بتحقيق استراتيجية الدولة للتحول إلى الاقتصاد الرقمي- وزيرة الثقافة:إتاحة المحتوى الثقافي المصري لمستخدمي شبكة الإنترنت في صورة محتوى- وزير الآثار:المشروع تأكيد على الدور الرائد لمصر كمصدر إشعاع حضاريشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم مراسم توقيع اتفاقيتي تعاون الأولى بين وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والآثار، والثانية بين وزارتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والثقافة، وذلك بهدف تنفيذ وإطلاق مشروع "بوابة المحتوى الثقافي الرقمي المصري" على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"، وذلك بحضور الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار، والدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.وتأتي الاتفاقيتان اللتان وُقعتا من جانب وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندسة هالة الجوهرى، مساعد الوزير لتنمية القدرات البشرية والمؤسسية، ومن وزارة الآثار الدكتور مصطفى وزيرى، أمين عام المجلس الأعلى للآثار، وعن وزارة الثقافة الدكتور هشام عزمي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، في إطار حرص الدولة على إتاحة المحتوى الثقافي المصري من خلال تفعيل أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بهدف نشر الثقافة المصرية الثرية، والمحافظة على ريادتها، واتاحتها رقميًا لكافة شعوب العالم.وقالالأمر يتوافق مع توجهات الحكومة وجهودها لمواكبة عصر التحول الرقمي، وما يطلق على المجتمع الرقمي الجديد من أنه مجتمع المعرفة، حيث أصبحت المعرفة من أهم مصادر التنمية، وبالتالي فان إنتاج المعرفة يعد من أهم مصادر الدخل القومي.وأشار وزير الاتصالات إلى أن هذه الاتفاقيات تأتى لتؤكد على التزام الحكومة بالمضي قدما نحو تحقيق استراتيجية الدولة للتحول الى الاقتصاد الرقمي من خلال تضافر كافة الجهود للحفاظ على إثراء المحتوى الثقافي الرقمى فى سياق غنى ومبدع، ليكون قادرًا على الحفاظ على الهوية المصرية من جهة، وخدمة أهداف التنمية المستدامة والتحول لاقتصاد المعرفة من جهة أخرى، بالإضافة الى تمكينه من التواصل مع الحضارات والثقافات المختلفة.من جانبها، أوضحت وزيرة الثقافة أنه سيتم إتاحة المحتوى الثقافي المصري لمستخدمي شبكة الإنترنت في صورة محتوى رقمي لكل الباحثين في شتى المجالات لكى يستفيدوا من هذا الكم الهائل من المحتوى الرقمي، بالإضافة إلى المهتمين بالثقافة المصرية والعربية ونشأتها وتطورها وانتشارها في أرجاء الوطن العربي وتأثيرها وتأثرها، ومن ناحية أخرى تستفيد مصر بحفاظها على ريادتها الثقافية بين شعوب العالم.وأكد وزير الآثار أن أهداف هذا المشروع تتمثل فى التأكيد على الدور الرائد لمصر كمصدر إشعاع حضاري وثقافي، بالإضافة إلى ما يتضمنه من الحفاظ على التراث المصري للأجيال القادمة وإثراء المحتوى العربي الرقمي المتاح بكافة صوره، فضلًا عن رفع كفاءة الصناعات الوطنية المرتبطة بالمحتوى وزيادة الفرص التصديرية لها، وإتاحة خدمات المحتوى الثقافي للمجتمعات المصرية والعربية والأفريقية والدولية، وإنشاء منصة "بوابة" الكترونية تعمل على كافة أجهزة التليفون المحمول وأجهزة الكمبيوتر و"الآى باد" و"التابلت".وأضاف أن المشروع يهدف لعرض المحتوى الثقافي المصري الرقمي المتواجد والمتاح على المنصة الالكترونية من خلالها، هذا إلى جانب تأمين المحتوى باختيار واستخدام أفضل نظم إدارة الحقوق الرقمية.