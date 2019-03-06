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أخبار البلد

نقيب المهندسين: مجلس النقابة الحالي حقق فائضا في الموازنة 178 مليون جنيه

الأربعاء 06/مارس/2019 - 05:44 م
صدى البلد
محمود محسن
أكد المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين خلال إنعقاد الجمعية العمومية للمهندسين، أن الهدف الرئيسى من الجمعية العمومية للنقابة هو تلبية مطالب جموع المهندسين، حيث تسعي النقابة جاهدة لحل مشاكل المهندسين، منوها بأن الجمعية منصوص عليها لمناقشة ميزانية عام 2018 والموازنة المقترحة للعام الحالي.

وقال "ضاحي" خلال كلمته التي ألقاها خلال فعاليات الجمعية العمومية المنعقدة بمقر النقابة اليوم، إنه عندما بدأ مهامه كان هناك عجزا في الموازنة العام الماضى 221 مليون جنيه، بينما أصبح الآن هناك فائض بقيمة 178 مليون جنيه وهذا يعنى أن العجز تم تغطيته وزاد.

وأضاف نقيب المهندسين: "لقد كان هناك عجز في الموارد والميزانية ومراجعة العائد ومناقشة المشاريع والرعاية الطبية والمعاشات وقد سعينا لحل تلك المشاكل خصوصا في مجال الرعاية الصحية والاجتماعية المهندسين، والعمل على نقلة نوعية النقابة من تسجيل الكترونى".

وقال ضاحي، إن نقابة المهندسين اكبر ركيزة لمنظمات المجتمع المدنى التى تدعم الخطط التنموية والمهندسين هم من يبنون مصر.

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