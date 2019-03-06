ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

وكيل البرلمان يعلن عن تقديم قانون لمواجهة الشائعات والأكاذيب

الأربعاء 06/مارس/2019 - 05:49 م
سليمان وهدان، وكيل
سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب
فريدة محمد
أكد سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، أنه يعمل خلال الفترة الحالية على تقديم مشروع قانون لمواجهة الشائعات التي تصدرها جماعات وأفراد ضد مصر، هدفهم الرئيسي والأساسي هو نشر الأكاذيب والإشاعات لضرب استقرار الدول المصرية، مؤكدًا أن هذا الجماعات الإرهابية تخصص مراكز أبحاث من أجل دراسة الشائعات وإطلاقها في مصر.

وأوضح وهدان في بيان صحفي له اليوم، أن مصر تحتاج إلى إصدار تشريع عاجل لمكافحة الشائعات لمواجهة حروب المعلومات التي تلعب بها الجماعات والأفراد الخارجة على القانون، مشيرًا إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام أصبحت منبر موجه ضد مصر تستخدمها الجماعات الإرهابية بغرض نشر الفوضى وزرع الفتن بين الشعب والدولة والحكومة المصرية.

وأشار إلى أن القانون سيتضمن تغليظ عقوبة الشائعات الخاصة بالحالة الاقتصادية وبالمؤسسة العسكرية وكل شخص يثبت أنه وراء ترويج أي شائعات هدفها التأثير على استقرار الدولة، مؤكدًا أن القانون يغلظ كذلك عقوبة مروج الشائعات إذا نتج عنها حالات وفاة أو إصابات.

وأضاف "وكيل مجلس النواب" أن القانون يتضمن إنشاء جهاز لرصد الشائعات وإصدار بيانات للرد عليها بمجرد ظهورها وانتشارها، ويكون هذا الجهاز تابع لمجلس الوزراء بشكل أو بأخر كما يقوم برصد وسائل الإعلام التي لم تتحرى الدقة في نقل المعلومات وساهمت بشكل أو آخر في زيادة تداول تلك الشائعات.

ترشيحاتنا

خالد الجندي: صيام أول رجب بدعة وليس من الدين في شيء

بيان عاجل من الجيش الجزائري حول الأوضاع الأمنية

صبا مبارك تنشر صورًا لها بدون مكياج: خليك بسيط

تعليم الإسكندرية تكشف تفاصيل حادث تسرب الغاز بمجمع مدارس السيوف

النجوم يساندون مها أحمد ومجدي كامل بعد تدهور الحالة الصحية لنجلهما

الرجل الغامض بسلامته.. كيف تصرف أحمد فلوكس مع أخبار زواجه وطلاقه

البكباشي محمد كامل.. قصة مأمور شرطة أسيوط المنحاز لثورة 19 فأعدمه الإنجليز

قطار محاكمات اليوم.. محاكمة المتهمين بخلية طلاب داعش.. وآخرين في قضية محاولة اغتيال السيسي.. ومحاكمة آخر بهتك عرض طفلة داخل محطة مترو الشهداء

كرم جبر: لم نتطرق لدمج المؤسسات الصحفية أو إلغاء بعض الإصدارات وتحويلها لمواقع

نجوم الزمالك يحتفلون بعيد ميلاد الأباتشي.. صور

المصري يفجر مفاجأة بشأن مستحقات لاعبي الفريق

تعليق مثير من الاتحاد الإفريقي على مباراة الزمالك وجورماهيا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصغره بـ27 عاما.. أسطورة ليفربول يعلن خطبته من عارضة أزياء.. صور

هبوط بمنتصف كوبري منشأة بشارة في الحسينية بالشرقية.. صور

شاهد.. بدء مشروع تطوير معبد فيلة بأسوان

صبا مبارك تنشر صورًا لها بدون مكياج: خليك بسيط

هتاكل ايه النهاردة؟.. كفتة خضروات وتورتة الأرز الإيراني.. والحلو ترافل فواكه

فيديو

شاهد.. لقطات نادرة لـ لطفي لبيب من كواليس إتش دبور وسيما علي بابا
هانم أحمد: المدرس الياباني يهتم بالناحية الشخصية للطفل.. فيديو
شهد شعراوي: أحب الموسيقى تبرز صوت الفنان.. فيديو
نوستالجيا .. سامية جمال: الرجل المهذب من يحترم المرأة.. ونادمة على عدم إنجابي .. فيديو
عبد القادر: ميناء شرق بورسعيد سيصبح مركزا للتجارة العالمية.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح إلزام المقبلين على الزواج بخوض دورات تدريبية تربوية ونفسية ؟

هل تؤيد مقترح إلزام المقبلين على الزواج بخوض دورات تدريبية تربوية ونفسية ؟