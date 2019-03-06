ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

شاهد.. نصائح أسامة منير للشباب عند فتور علاقتهم مع الفتيات

الأربعاء 06/مارس/2019 - 05:38 م
صدى البلد
أيمن سيد
قال الإعلامى أسامة منير ، إنه يجب على الإنسان أن يتعلم الصبر ولا يكون سريع الانفعال فى ردة فعله على الأحداث من حوله .

وأضاف منير فى حواره لبرنامج " كلام البنات" عبر فضائية "تن"، أنه إذا صادفت مشكلة كبيرة بملايين الجنيهات ولم تحل هل سترمى بنفسك من البلكونة ؟ ، مشيرا إلى أن العديد من الأمور التي لا تستطيع التغلب عليها فى لحظتها ولكن مع الوقت تحل على أجزاء .

وتابع أنه يجب على الرجل حينما يشعر بتعمد ابتعاد زوجته او حبيبته عنه لايجب ان يتوسل اليها للرجوع ، حيث انها حتى وان صغت إليه وعادت اليه ستفتر فى علاقته معه أكثر ، ويجب مواجهتها بالابتعاد عنها وحينها ستعود اليه منفجرة فى البكاء .

واستكمل من يذل نفسه من اجل الحب يعيش مذلول طيلة حياته ولن يأخذ شئ ، مشيرا الى ان العلاقة بين الرجل والمرأة عبارة عن ميزان يجب استعماله حينما يميل.

ترشيحاتنا

شعبة الدواجن تحذر من كارثة بعد اكتشاف فيروس.. فيديو

تعرف على رد ابنة مايكل جاكسون على اتهام والدها باغتصاب أطفال

عمرو وردة لـ صدى البلد: اشتباكي مع جماهير أيك أكبر خطأ في حياتي

روحاني يفجر مفاجأة حول تنازله عن السلطة

قطعة منها تخلصك من البكتيريا المسببة لرائحة الفم الكريهة

انفجار طائرة عسكرية أمريكية بـ 200 مليون دولار بسبب طائر.. فيديو

خبر سار لـ نجم بيراميدز

أحياء الإسكندرية ترفع حالة الطوارئ لمواجهة نوة السلوم

تصادم جديد في البحيرة.. مصرع سائق وإصابة آخر على صحراوي وادي النطرون

محمد صلاح يمارس رياضة الركض .. صورة

كرم جبر: لم نتطرق لدمج المؤسسات الصحفية أو إلغاء بعض الإصدارات وتحويلها لمواقع

تعليق مثير من الاتحاد الإفريقي على مباراة الزمالك وجورماهيا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصغره بـ27 عاما.. أسطورة ليفربول يعلن خطبته من عارضة أزياء.. صور

هبوط بمنتصف كوبري منشأة بشارة في الحسينية بالشرقية.. صور

شاهد.. بدء مشروع تطوير معبد فيلة بأسوان

صبا مبارك تنشر صورًا لها بدون مكياج: خليك بسيط

هتاكل ايه النهاردة؟.. كفتة خضروات وتورتة الأرز الإيراني.. والحلو ترافل فواكه

فيديو

شاهد.. لقطات نادرة لـ لطفي لبيب من كواليس إتش دبور وسيما علي بابا
هانم أحمد: المدرس الياباني يهتم بالناحية الشخصية للطفل.. فيديو
شهد شعراوي: أحب الموسيقى تبرز صوت الفنان.. فيديو
نوستالجيا .. سامية جمال: الرجل المهذب من يحترم المرأة.. ونادمة على عدم إنجابي .. فيديو
عبد القادر: ميناء شرق بورسعيد سيصبح مركزا للتجارة العالمية.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح إلزام المقبلين على الزواج بخوض دورات تدريبية تربوية ونفسية ؟

هل تؤيد مقترح إلزام المقبلين على الزواج بخوض دورات تدريبية تربوية ونفسية ؟