شاهد.. نصائح أسامة منير للشباب عند فتور علاقتهم مع الفتيات

قال الإعلامى أسامة منير ، إنه يجب على الإنسان أن يتعلم الصبر ولا يكون سريع الانفعال فى ردة فعله على الأحداث من حوله .



وأضاف منير فى حواره لبرنامج " كلام البنات" عبر فضائية "تن"، أنه إذا صادفت مشكلة كبيرة بملايين الجنيهات ولم تحل هل سترمى بنفسك من البلكونة ؟ ، مشيرا إلى أن العديد من الأمور التي لا تستطيع التغلب عليها فى لحظتها ولكن مع الوقت تحل على أجزاء .



وتابع أنه يجب على الرجل حينما يشعر بتعمد ابتعاد زوجته او حبيبته عنه لايجب ان يتوسل اليها للرجوع ، حيث انها حتى وان صغت إليه وعادت اليه ستفتر فى علاقته معه أكثر ، ويجب مواجهتها بالابتعاد عنها وحينها ستعود اليه منفجرة فى البكاء .



واستكمل من يذل نفسه من اجل الحب يعيش مذلول طيلة حياته ولن يأخذ شئ ، مشيرا الى ان العلاقة بين الرجل والمرأة عبارة عن ميزان يجب استعماله حينما يميل.



