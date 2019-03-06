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فن

راغب علامة يعلق على قرارات وزيرة داخلية لبنان

الأربعاء 06/مارس/2019 - 05:41 م
صدى البلد
أحمد إبراهيم
نشر الفنان راغب علامة تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى تويتر بشان قرار وزيرة داخلية لبنان ريا الحسن.

وقال علامة : "كم هي رائعة وزيرة الداخلية السيدة ريا الحسن التي بدأت بنفسها وبوزارتها وفتحت الشوارع للمواطنين وجعلتنا نشعر من خلال قراراتها بأن وزيرتنا تتحلى بأخلاق دول القانون من العالم الأول وبأنها تتخذ قرارات لراحة المواطن، تحية إكبار وإحترام لمعاليها ولتواضعها ولأخلاقها الرفيعة والمميزة".

وأصدرت ريا الحسن، قرارات منذ توليها حقيبة الداخلية، لتسيير حركة المرور بشوارع لبنان، إذ أصدرت تعميما يتعلق بضبط ظاهرة انتشار الأكشاك على جوانب الطرقات العامة، كما أصدرت قرار بإزالة البلوكات الإسمنتية من الأماكن التى تسبب زحمة سير، وغيرها من القرارات التى تسهل حركة السير بلبنان.
راغب علامة يعلق على قرارات وزيرة داخلية لبنان

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