ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

أبو شقة يلقي خطابا سياسيا من بيت الأمة يوم 9 مارس

الأربعاء 06/مارس/2019 - 06:10 م
المستشار بهاء الدين
المستشار بهاء الدين أبو شقة ، رئيس حزب الوفد
معتز الخصوصي
أعلن حزب الوفد برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة، بدء برنامج الاحتفال بمئوية ثورة 1919، ومرور مائة عام علي تأسيس حزب الوفد.

يتضمن الاحتفال زيارة رئيس الوفد، وأعضاء الهيئة العليا والبرلمانية، وجموع الوفديين ببيت الأمة يوم السبت القادم 9 مارس وزيارة المقر الرئيسي لإدارة الثورة، بمنزل سعد زغلول الذي تحول إلي بيت لكل المصريين، ويلقي المستشار بهاء الدين أبوشقة كلمة بهذه المناسبة من نفس المكان الذي التقى فيه سعد برفاقه قيادات الثورة، للإعداد لمطالب المصريين بالاستقلال عن التاج البريطاني ، كما يزور قيادات الوفد ضريح سعد زغلول المواجه لبيت الأمة.

ويفتتح المستشار بهاء الدين ابو شقة في تمام الساعة الخامسة مساء نفس اليوم، معرضًا لصور ثورة 1919، ويتضمن المعرض، عددًا من الصور النادرة، وتوثيقًا فوتوغرافيًا لأحداث الثورة، ومن المقرر أن يحضر افتتاح المعرض عدد من الوزراء وقيادات حزب الوفد وعدد من الشخصيات العامة. ويستمر المعرض لمدة أسبوع وسيكون متاحًا للجمهور بدءًا من يوم 10 مارس، ويقام بالمقر الرئيسي للحزب بالدقي.

ترشيحاتنا

نجوم الزمالك يحتفلون بعيد ميلاد الأباتشي.. صور

رومانسية في غرفة العمليات.. نانسي ونشأت يستقبلان طفلتهما بجلسة تصوير.. السيشن استغرق 100 دقيقة.. ورهبة الزوجة من الولادة سبب توثيق اللحظات الصعبة

النجوم يساندون مها أحمد ومجدي كامل بعد تدهور الحالة الصحية لنجلهما

تعليم الإسكندرية تكشف تفاصيل حادث تسرب الغاز بمجمع مدارس السيوف

ميسي يبرئ محمد صلاح من تهمة التعالي على الكرة المصرية (تفاصيل)

مصادر: الأهلي يفاوض مهاجم أشانتي كوتوكو

الفسيخ ينقل 5 طالبات ثانوي إلى مستشفى السويس العام

تعرف على رد ابنة مايكل جاكسون على اتهام والدها باغتصاب أطفال

عمومية المهندسين توافق على زيادة المعاشات 100 جنيه

رئيس نادي الجونة: لا نفكر في البقاء بالدوري

روحاني يفجر مفاجأة حول تنازله عن السلطة

تقارير| ريال مدريد يفاوض زيدان.. والفرنسي يحسم قراره في يونيو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

درب سيناء .. 200 كيلو متر من السحر والجمال .. صور

تصغره بـ27 عاما.. أسطورة ليفربول يعلن خطبته من عارضة أزياء.. صور

هبوط بمنتصف كوبري منشأة بشارة في الحسينية بالشرقية.. صور

شاهد.. بدء مشروع تطوير معبد فيلة بأسوان

صبا مبارك تنشر صورًا لها بدون مكياج: خليك بسيط

فيديو

100 مليون صحة: إجراء المسح لـ 43 مليونا و405 آلاف و774 موطنا
استمرار مصارعة الجمال في باكستان رغم تجريمها.. فيديو
شاهد.. لقطات نادرة لـ لطفي لبيب من كواليس إتش دبور وسيما علي بابا
هانم أحمد: المدرس الياباني يهتم بالناحية الشخصية للطفل.. فيديو
شهد شعراوي: أحب الموسيقى تبرز صوت الفنان.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح إلزام المقبلين على الزواج بخوض دورات تدريبية تربوية ونفسية ؟

هل تؤيد مقترح إلزام المقبلين على الزواج بخوض دورات تدريبية تربوية ونفسية ؟