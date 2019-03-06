أبو شقة يلقي خطابا سياسيا من بيت الأمة يوم 9 مارس

أعلن حزب الوفد برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة، بدء برنامج الاحتفال بمئوية ثورة 1919، ومرور مائة عام علي تأسيس حزب الوفد.



يتضمن الاحتفال زيارة رئيس الوفد، وأعضاء الهيئة العليا والبرلمانية، وجموع الوفديين ببيت الأمة يوم السبت القادم 9 مارس وزيارة المقر الرئيسي لإدارة الثورة، بمنزل سعد زغلول الذي تحول إلي بيت لكل المصريين، ويلقي المستشار بهاء الدين أبوشقة كلمة بهذه المناسبة من نفس المكان الذي التقى فيه سعد برفاقه قيادات الثورة، للإعداد لمطالب المصريين بالاستقلال عن التاج البريطاني ، كما يزور قيادات الوفد ضريح سعد زغلول المواجه لبيت الأمة.



ويفتتح المستشار بهاء الدين ابو شقة في تمام الساعة الخامسة مساء نفس اليوم، معرضًا لصور ثورة 1919، ويتضمن المعرض، عددًا من الصور النادرة، وتوثيقًا فوتوغرافيًا لأحداث الثورة، ومن المقرر أن يحضر افتتاح المعرض عدد من الوزراء وقيادات حزب الوفد وعدد من الشخصيات العامة. ويستمر المعرض لمدة أسبوع وسيكون متاحًا للجمهور بدءًا من يوم 10 مارس، ويقام بالمقر الرئيسي للحزب بالدقي.

