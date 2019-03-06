قرقاش أمام وزراء الخارجية العرب: نعزي مصر في ضحايا حادث قطار محطة مصر

قدم أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتى للشئون الخارجية، تعازي دولة الإمارات، لمصر فى ضحايا حريق محطة مصر برمسيس.



جاء ذلك فى مستهل كلمته فى أعمال الدورة 151 لمجلس وزراء الخارجية العرب، التى عقدت اليوم بمقر الجامعة العربية برئاسة الصومال خلفًا للسودان.



وطالب قرقاش خلال كلمته بالاجتماع، بضرورة التوصل لحل للأزمة السورية، وإعادة الدور العربى فى حل تلك الأزمة.



