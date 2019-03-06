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أخبار البلد

قرقاش أمام وزراء الخارجية العرب: نعزي مصر في ضحايا حادث قطار محطة مصر

الأربعاء 06/مارس/2019 - 07:32 م
أنور قرقاش وزير الدولة
أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية
نادر غازى:
قدم أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتى للشئون الخارجية، تعازي دولة الإمارات، لمصر فى ضحايا حريق محطة مصر برمسيس.

جاء ذلك فى مستهل كلمته فى أعمال الدورة 151 لمجلس وزراء الخارجية العرب، التى عقدت اليوم بمقر الجامعة العربية برئاسة الصومال خلفًا للسودان.

وطالب قرقاش خلال كلمته بالاجتماع، بضرورة التوصل لحل للأزمة السورية، وإعادة الدور العربى فى حل تلك الأزمة.

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