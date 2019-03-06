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فن

"أيام" لتامر عاشور تقترب من مليون ونصف المليون مشاهدة على "يوتيوب"

الأربعاء 06/مارس/2019 - 05:47 م
صدى البلد
سعيد فراج
تجاوزت أغنية "أيام" للفنان تامر عاشور، حاجز المليون و200 ألف مشاهدة، عقب يومين من طرحها عبر قناته الخاصة بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"

وإستطاعت الأغنية عقب طرحها أن تتصدر قائمة"التريند" علي تويتر بهشتاجي "تامر عاشور"،و"دي المعاناه"،كما حققت المركز الأول بقائمة الأكثر مشاهدة عبر"يوتيوب".

أغنية "ايام"، من كلمات تامر حسين، والحان تامر علي، توزيع النابلسي، وتستعد الشركة المنتجة للألبوم لطرح فيديو كليب أغنية ده حكاية، ولطرح الألبوم كاملا خلال الأيام القليلة المقبلة.

يذكر أن ألبوم تامر عاشور"أيام"، يضم 12 أغنية هم:

1 - "أيام" من كلمات تامر حسين، وألحان تامر علي، وتوزيع النابلسي.

2 - "حبيبي أنت حبيبي" من كلمات محمد عاطف، وألحان مدين، وتوزيع النابلسي.

3 - "مشوفناش خير" من كلمات عمرو يحيي، وألحان تامر عاشور، وتوزيع النابلسي.

4 - "من غير ما أحكيلك" من كلمات جمال الخولي، وألحان محمد النادي، وتوزيع النابلسي.

5 - " قولوله سماح" من كلمات أحمد المالكي، وألحان مصطفي العسال، وتوزيع إلهامي دهيمة وشقيقه أدهم دهيمة.

6 - "ده حكايه" من كلمات أمير طعيمة، وألحان محمد النادي، وتوزيع النابلسي.

7 - " متختلفيش" من كلمات عمرو يحيي، وألحان تامر عاشور، وتوزيع أسر عاشور.

8 - "في بالي" من كلمات نادر عبد الله، وألحان تامر عاشور، وتوزيع أماديو.

9 - "بقالي زمان" من كلمات أحمد المالكي، وألحان محمد خلف، وتوزيع النابلسي.

10- " سلام" من كلمات محمد رفاعي، وألحان محمد يحيي، وتوزيع النابلسي.

11 - "مره" من كلمات تامر حسين، وألحان شادي حسن، وتوزيع أحمد وجيه.

12 - "خلصانة" من كلمات هشام صادق، وألحان مدين، وتوزيع النابلسي.

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