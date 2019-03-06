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محافظات

درب سيناء .. 200 كيلو متر من السحر والجمال .. صور

الأربعاء 06/مارس/2019 - 05:58 م
درب سيناء
درب سيناء
ايمن محمد
يعتبر درب سيناء أطول رحلة سياحية للمشى على شاطئ البحر الأحمر ووسط جبال خليج العقبة وسانت كاترين، حيث تبدأ الرحلة ذهابا أو إيابا من طابا لجبل موسى وتستغرق من 10 لـ 14 يوما، ووصفت بأنها أجمل وأطول رحلة مشى في العالم .

فهي تجربة فريدة لعشاق الصحراء والطبيعة البكر والنوم تحت النجوم ومشاهدة الشروق والغروب في أحضان الطبيعة والمناظر الخلابة التي تبقى في الذاكرة مدى الحياة .

ويقول الشيخ أحمد أبو راشد أحد مشايخ قبيلة الجبالية وأحد خبراء السفارى العاملين فى رحلة درب سيناء إن رحلة درب سيناء تجمع بين التاريخ والطبيعة، حيث يمكنك السير بين المواقع الأثرية والطبيعية في نفس الوقت، وهذه الميزة يوفرها درب سيناء التاريخي لمحبي " تسلق الجبال " وروح المغامرة من بداية الرحلة حتى نهايتها .

وأضاف سليمان الجبالى من خبراء فى سياحة السفارى بدرب سيناء، إن محبي رياضة المشي الطويل يعتبرون درب سيناء تجربة فريدة من نوعها، فهو فرصة للمشي بين التاريخ، واقتفاء أثر القوافل التجارية ومسيرة الحجاج في العصور القديمة، كما سترى التقاليد البدوية الحقيقية في الصحراء، حيث يرى السياح سيناء كما تبدو في أعين البدو.

وأوضح الشيخ موسى ابو الهيم رئيس جمعية الأدلة أن الدرب يصل بين عدد من المسارات القديمة للتجارة والسفر والحج مخترقًا واحدة من أكثر المناطق البرّية أيقونية في الشرق الأوسط، حيث استخدم الناس هذه الطرق القديمة في سيناء لقرون عديدة للربط بين قارتي إفريقيا وآسيا.

وأكد محمد عيد نائب رئيس مدينة سانت كاترين لشئون البدو والقبائل "درب سيناء" من الرحلات السياحية الأجمل على مستوى مصر وحاز على جائزة أفضل طريق سياحى فى معرض لندن سنة 2016 بجائزة THE PRESTIGIOUS BRITISH GUILD AWARDS ومن المعروف عن هذه الجائزة أنها تقدم في ثلاث فئات، الفئة الأوروبية، والإنجليزية، والعالمية .

وفاز المشروع بالجائزة في فئتها العالمية كأفضل طريق سياحى آمن يحرسه بدو سيناء بالتنسيق مع الجيش والشرطة، مشيرا إلى أن درب سيناء أفضل دليل على أن جنوب سيناء المكان الأكثر أمنًا فى العالم.

درب سيناء .. 200 كيلو متر من السحر والجمال .. صور
درب سيناء .. 200 كيلو متر من السحر والجمال .. صور
درب سيناء .. 200 كيلو متر من السحر والجمال .. صور
درب سيناء .. 200 كيلو متر من السحر والجمال .. صور
درب سيناء .. 200 كيلو متر من السحر والجمال .. صور
درب سيناء .. 200 كيلو متر من السحر والجمال .. صور
درب سيناء .. 200 كيلو متر من السحر والجمال .. صور
درب سيناء .. 200 كيلو متر من السحر والجمال .. صور
درب سيناء .. 200 كيلو متر من السحر والجمال .. صور

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درب سيناء .. 200 كيلو متر من السحر والجمال .. صور

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