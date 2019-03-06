ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

أسامة منير: 60 % من متصلى أنا والنجوم وهواك رجال ..فيديو

الأربعاء 06/مارس/2019 - 05:32 م
صدى البلد
أيمن سيد
كشف الاعلامى اسامة منير ان 60 % من متصلى برنامجه الشهير على نجوم إف إم "انا والنجوم وهواك "من الرجال على عكس ماهو مشهور بأن القاعدة الجماهيرية له من البنات.

واضاف منير فى حواره لبرنامج " كلام البنات" عبر فضائية "تن" ان الرجال فى مصر نوعان منهما المنكسر ويخشى الحديث حتى لا يفضح بين اصدقائه بسبب ثقافة المجتمع الذكورى الذى نعيش فيه .

وتابع ان النوع الاخر وهو شخص لا يهمه شيئا وطريقته غريبة فى الحديث ويخشي المخرج منه ان يتسبب فى مشكلة على الهواء وبالتالى يتم استبعاده .

ترشيحاتنا

خدمات جديدة للزوار بمنطقة أهرامات الجيزة.. صور

رئيس نادي الجونة: لا نفكر في البقاء بالدوري

عمرو وردة لـ صدى البلد: اشتباكي مع جماهير أيك أكبر خطأ في حياتي

كاردشيان تهجر حبيبها للأبد.. خانها مع صديقة شقيقتها

الأرصاد توجه تحذيراتها للمواطنين من طقس الأسبوع المقبل.. فيديو

نائب وزير الزراعة: صناعة الدواجن في مصر مشروع قومي واعد

قطار محاكمات اليوم.. محاكمة المتهمين بخلية طلاب داعش.. وآخرين في قضية محاولة اغتيال السيسي.. ومحاكمة آخر بهتك عرض طفلة داخل محطة مترو الشهداء

بيان جديد رسمي من اللجنة الأولمبية ضد رئيس الزمالك

كرم جبر: لم نتطرق لدمج المؤسسات الصحفية أو إلغاء بعض الإصدارات وتحويلها لمواقع

تعليق مؤثر من المستكاوي عقب وداع ريال مدريد لـ دوري أبطال أوروبا

محافظ الشرقية يعلن حصيلة حادث شقة الزقازيق

محافظ كفرالشيخ يحيل 19 موطفًا و3 أطباء للتحقيق

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصغره بـ27 عاما.. أسطورة ليفربول يعلن خطبته من عارضة أزياء.. صور

هبوط بمنتصف كوبري منشأة بشارة في الحسينية بالشرقية.. صور

شاهد.. بدء مشروع تطوير معبد فيلة بأسوان

صبا مبارك تنشر صورًا لها بدون مكياج: خليك بسيط

هتاكل ايه النهاردة؟.. كفتة خضروات وتورتة الأرز الإيراني.. والحلو ترافل فواكه

فيديو

شاهد.. لقطات نادرة لـ لطفي لبيب من كواليس إتش دبور وسيما علي بابا
هانم أحمد: المدرس الياباني يهتم بالناحية الشخصية للطفل.. فيديو
شهد شعراوي: أحب الموسيقى تبرز صوت الفنان.. فيديو
نوستالجيا .. سامية جمال: الرجل المهذب من يحترم المرأة.. ونادمة على عدم إنجابي .. فيديو
عبد القادر: ميناء شرق بورسعيد سيصبح مركزا للتجارة العالمية.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح إلزام المقبلين على الزواج بخوض دورات تدريبية تربوية ونفسية ؟

هل تؤيد مقترح إلزام المقبلين على الزواج بخوض دورات تدريبية تربوية ونفسية ؟