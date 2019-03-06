أسامة منير: 60 % من متصلى أنا والنجوم وهواك رجال ..فيديو

كشف الاعلامى اسامة منير ان 60 % من متصلى برنامجه الشهير على نجوم إف إم "انا والنجوم وهواك "من الرجال على عكس ماهو مشهور بأن القاعدة الجماهيرية له من البنات.



واضاف منير فى حواره لبرنامج " كلام البنات" عبر فضائية "تن" ان الرجال فى مصر نوعان منهما المنكسر ويخشى الحديث حتى لا يفضح بين اصدقائه بسبب ثقافة المجتمع الذكورى الذى نعيش فيه .



وتابع ان النوع الاخر وهو شخص لا يهمه شيئا وطريقته غريبة فى الحديث ويخشي المخرج منه ان يتسبب فى مشكلة على الهواء وبالتالى يتم استبعاده .



