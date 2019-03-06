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شعبة الدواجن تحذر من كارثة بعد اكتشاف فيروس.. فيديو

الأربعاء 06/مارس/2019 - 05:30 م
أرشيفية
أرشيفية
محمد القاضي
قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن، إن الثروة الداجنة هي الملاذ الآمن للمواطنين لتوفير بروتين حيواني رخيص الثمن، معقبا: «مهما ارتفع سعر الدواجن سوف تظل أرخص بروتين».

وأشار "السيد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "معاك في الصورة"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، إلي أنه تم اكتشاف نوع جديد من انفلونزا الطيور الأيام الماضية، مضيفا أن شعبة الدواجن أصدرت بيان شددت فيه علي ضرورة اتخاذ خطوات احترازية لمنع تفشي العدوى حتي لا نعود إلي نقطة الصفر مثلما حدث في كارثة عام 2006.

ونوه بضرورة تحرك جميع الجهات المعنية والطب البيطري في جميع المحافظات علي مستوي الجمهورية من أجل إجراء تقصي نشط، لافتا: «المفروض مفيش أي مزرعة تطلع أي فرخة للبيع إلا بعد عمل عينة في المعمل المركزي للتأكد أنها صالحة للاستهلاك الآدمي».

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