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تعليم

تعاون صيني مع جامعة القاهرة لدعم جراحات اليوم الواحد

الأربعاء 06/مارس/2019 - 05:39 م
صدى البلد
ياسمين سامى
التقى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، المستشار التجاري والاقتصادي لدولة الصين هان بنج والوفد المرافق، بمكتبه بالجامعة، وتم خلال اللقاء بحث سبل التعاون بين جامعة القاهرة ودولة الصين في مجال جراحات اليوم الواحد التي تسعى الجامعة إلى استحداثها في مستشفياتها لدعم القطاع الطبي في مصر في هذا المجال.

ويتضمن هذا التعاون، دعم قصر العيني بالأجهزة، والتدريب، وتبادل الخبرات في مجال جراحات اليوم الواحد.

وأعرب الخشت، عن تقديره للجانب الصيني لتلك المبادرة، معربًا عن رغبته في توسيع نطاق التعاون مع جامعة القاهرة في المجال الطبي، مؤكدًا عمق العلاقات الاستراتيجية التي تربط بين مصر والصين، والتي تحظى بتقدير من جانب القيادة السياسية في البلدين.

وحضر اللقاء، الدكتورة هالة صلاح الدين عميد كلية الطب بالجامعة، والدكتور أحمد عبد العزيز مدير عام المستشفيات الجامعية.

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