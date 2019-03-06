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أخبار العالم

الخطوط الجوية القطرية تعترف بخسائرها الفادحة للعام الثاني على التوالي

الأربعاء 06/مارس/2019 - 05:39 م
أرشيفية
أرشيفية
شريف سيد
اعترف أكبر الباكر، رئيس شركة الخطوط الجوية القطرية، بتعرض شركته لخسائر فادحة خلال الفترة الماضية، متوقعا تحقيقها خسائر أيضا العام الحالي، وهو ما جعل إدارة الشركة تفكر في إنهاء التحالف مع خطوط "وان ورلد" الأمريكية.

وقال الباكر في تصريحات نقلتها صحيفة "ذا ناشيونال" الإماراتية الناطقة بالإنجليزية: "لقد منحناهم مساحة لالتقاط الأنفاس من أجل العمل معا".

وتابع: "عندما تدعو شخصًا ما إلى منزلك، فأنت تقول لي أنك لا تستطيع أن تشرب من الماء، يمكنني شربه من الصنبور بدلًا من ذلك. الخطوط الجوية القطرية ليست شركة طيران ميكي ماوس ".

ورجحت الصحيفة أن تنهي الخطوط الجوية القطرية تحالفها مع الشركة الأمريكية خلال شهر أو شهرين، وإذا قررت ذلك، فإن هذا الأمر سيخلق "فجوة كبيرة" داخل شبكة الاتصال الخاصة بالتحالف، إلا أن الباكر اشتكى خلال مؤتمر صحفي في العاصمة الألمانية برلين من تنمر بعض أفراد الشركة الأمريكية، إلا أنه لم يوضح الأمر.

وأشارت الصحيفة إلى أن الخطوط الجوية القطرية ستعلن عن خسائرها السنوية الثانية على التوالي هذا العام ، مشيرة إلى ارتفاع تكاليف الوقود وتقلبات العملات غير المواتية.

يذكر أن الخطوط الجوية القطرية قد سجلت خسائر بقيمة ما يقرب من 252 مليون ريال قطري بنهاية مارس من العام الماضي، مقارنة بربح قدره 2.79 مليار ريال في العام السابق.

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