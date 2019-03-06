الوكالة الفرنسية للتنمية تطلق حملة لمناهضة أشكال العنف في مصر

كشفت الوكالة الفرنسية للتنمية AFD عن مواصلة نشاطها في القاهرة من خلال المشروعات المختلفة التي بدأت في 2018 في مجال التوظيف ومكافحة التحرش الجنسي في وسائل النقل العامة بهدف حصول المرأة على كيانها المستقل والحد من أشكال عدم المساواة بين الرجل والمرأة في مصر.



وأوضحت الوكالة في بيان لها اليوم أنها تتعاون مع الشركات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر (MSMEDA) من أجل تدعيم دخول المرأة في مجال الأعمال من خلال توفير قروض وأدوات مالية تهدف إلى تعظيم فرص حصول المرأة الراغبة في دخول هذا القطاع على التمويل اللازم.



وبيًنت الوكالة الفرنسية مساندتها للمعهد الأوروبي للتعاون والتنمية (IECD) من أجل تنفيذ فيديو يلقي الضوء على سيدات الأعمال الحاصلات على دبلومة في الإدارة وعلى انخراطهم في سوق العمل.



كما أبدت الوكالة الفرنسية للتنمية التزاما جنبا إلى جنب مع مؤسسات فاعلة بالقطاع العام والخاص ودولية لصالح مكافحة التحرش الجنسي من خلال دعمها للحملة القومية "اتكلموا/ Speak Up ! " ضد أشكال العنف بالمواصلات العامة في مصر والتي سيتم تنفيذها قريبا بمترو الأنفاق بالقاهرة.