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توك شو

أسامة منير ينفعل على الهواء بسبب سؤال خيانة زوجته.. فيديو

الأربعاء 06/مارس/2019 - 05:43 م
صدى البلد
أيمن سيد
رد الاعلامى اسامة منير على سؤاله على الهواء "خنت مراتك كام مرة؟" منفعلا سؤال غير مهنى واعلامى بالمرة " موضحا انه إذا خانها لن يفصح عن ذلك على الهواء مباشرة.

واضاف منير فى حواره لبرنامج "كلام البنات" عبر فضائية "تن" انه لم يخن زوجته ولا مره ولم يحدث شئ من هذا القبيل نهائيا مشيرا الى ان لديه الكثير من الاصدقاء وهى على علم بهم .

وتابع تحركاتي معروفه من البيت للعمل وإذا كنا سنخرج نكون معا ، مشيرا الى ان علاقته بزوجته علاقة صداقة ولا يتعامل معها كأنها زوجته مؤكدا انه لا يحب السفر الى الخارج منفردا ويحب اصطحاب زوجته واولاده معه

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