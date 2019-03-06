117 سنة ريال مدريد.. أبرز إنجازات نادي القرن وأفضل لاعبيه



1- ألفريدو دي ستيفانو



المهاجم الأرجنتيني الأصل والذي لعب للمنتخب الإسباني الأول لكرة القدم خلال مشواره الكروي والذي يعد أحد أساطير النادي الملكي ريال مدريد بفضل أهدافه الغزيرة التي أحرزها خلال مشواره مع الفريق.



2- فيرينتس بوشكاش



لم تعاصره العديد من جماهير النادي الملكي ريال مدريد ، والذي سطر تاريخ كبير مع الميرينجي تمكن خلاله من حصد جميع الألقاب ومنها دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني وكاس إسبانيا.



3- تشيندو



اللاعب الدولي الإسباني ميجيل بورلان نوجويرا والملقب بــ تشيندو والذي أمضي 16 عامًا داخل جدران النادي الملكي حتى اعتزل لعب كرة القدم حيث لم يلعب لأي نادي طوال تاريخه إلا للريال.



4- فيرناندو هييرو



المدافع الدولي الإسباني وقائد النادي الملكي لسنوات طويلة وأحد أبرز العلامات الدفاعية التي لعبت للنادي الإسباني طوال تاريخه وتميز هييرو باداءه الدفاعي المميز التي جعلت الجماهير تعتبره أفضل اللاعبين الذين قادوا الدفاع في السنوات الأخيرة.



5- راؤول جونزاليس



اللاعب الدولي الإسباني والذي أمضى 16 عامًا في خدمة النادي الملكي ريال مدريد الإسباني وأحد أساطير الفريق والذي تمكن من تسجيل العديد من الأهداف خلال مشواره مع الميرينجي ريال مدريد.



6- زين الدين زيدان



اللاعب الدولي الفرنسي والذي تعاقد معه مسئولي الفريق المدريدي قادمًا من نادي يوفنتوس الإيطالي ، وقاد الفريق للفوز بدوري أبطال أوروبا أمام باير ليفركوزن ،ـبعد هدفه التاريخي ، كذلك يعد من أفضل المدربين في تاريخ النادي إن لم يكن أفضلهم ، حيث قادهم للفوز بدوري أبطال أوروبا 3 مرات متتالية ، خلال فترة توليه الإدارة الفنية للريال ، والتي استمرت لعامين ونصف فقط.



7- روبرتو كارلوس



الظهير الإيسر البرازيلي والذي يعد أحد أبرز ظهراء الجانب الايسر الذين لعبوا في تاريخ كرة القدم عموما والنادي الملكي بالتحديد.



8- رونالدو دي ليما



الظاهرة التهديفية البرازيلية رونالدو يعد أحد أبرز واهم الهدافين الذين لعبوا في صفوف النادي الملكي في الجيل الذهبي للفريق والذي تواجد فيه كلًا من زين الدين زيدان ولويس فيجو وديفيد بيكهام.



9- إيكر كاسياس



حارس مرمى النادي الملكي إيكر كاسياس يعد أحد أبرز حراس المرمى على مدار تاريخ الكرة الإسبانية عموما وفي تاريخ الريال على وجه الخصوص حيث لقبته الجماهير بالقديس نظرًا للدور الكبير الذي لعبه الحارس خلال فتره لعبه للفريق منذ ان كان عمره 17 عاما.



10- كرستيانو رونالدو



بالتأكيد لا يمكن تجاهل اللاعب الدولي البرتغالي كرستيانو رونالدو والذي فرض نفسه وبكل قوة على جميع متابعي كرة القدم في العالم حتى أصبح معشوق الجماهير في النادي الملكي ريال مدريد بفضل الأرقام القياسية والأهداف التي يسجلها اللاعب بغزارة مع الفريق خلال المباريات ، وقيادته للفريق بالفوز بـ4 بطولات لدوري الأبطال في آخر 5 أعوام





-أبرز الرؤساء



خوليان بالاثيوس وهو أول رئيس للنادي الملكي ، حيث تولى رئاسة النادي من عام 1900 ، حتى عام 1902



سانتياجو بيرنابيو : واختير رئيسا للنادي في 1943 ، حتى عام 1978 ، وكانت أبرز إنجازاته الحصول على 6 كئوس أوروبية، 16 لقب للدوري الاسباني، 6 كؤوس اسبانيا، 1 كأس الانتركونتيننتال



فلورنتينو بيريز: صاحب الجلاكتيكوس الشهيرة ، وهو من أعاد أمجاد النادي الملكي ، حيث تولى النادي لفترتين ، استطاع فيهم تحقيق 5 بطولات لدوري أبطال أوروبا في عهده ، و 4 بطولات للدوري الإسباني ، لكنه مغضوب عليه حاليًا من قبل جماهير الفريق ، وذلك بعد تسببه في الأداء الهزيل للريال هذا الموسم.



يحتفل اليوم نادي ريال مدريد الإسباني بمرور 117 عامًا على إنشائه ، حيث تأسس النادي في السادس من مارس لعام 1902 في العاصمة الإسبانية مدريد .واسم ريال مدريد يعني بالإسبانية فريق مدريد الملكي لكرة القدم ، وله ملعبه الخاص وهو سانتياجو برنابيو والذي افتتح في الرابع عشر من ديسمبر من عام 1947 ، وينافس النادي في الدوري الإسباني لكرة القدم، واختير كأفضل فريق كرة قدم في القرن العشرين، ليطلق عليه نادي القرن.لكن النادي يمر حاليًا بمرحلة صعبة ، حيث ودع ريال مدريد أمس، بطولته المفضلة دوري أبطال أوروبا من دور الـ16 ، وذلك بعد الخسارة المذلة أمام أياكس أمستردام الهولندي بأربعة أهداف مقابل هدف ، لتنتهي سيطرة الريال على القارة الأوروبية ، والتي دامت 3 سنوات ، توج فيها النادي الملكي بالتشامبيونزليج لـ3 مرات متتالية.- فاز بالدوري الإسباني 33 مرة رقم قياسي-19 كأس ملك إسبانيا- 13 بطولة في دوري أبطال أوروبا وهو رقم قياسي مبتعدًا عن أقرب منافسيه نادي إي سي ميلان الإيطالي بـ6 بطولات كاملة- 10 بطولات في كأس السوبر الإسباني-4 بطولات في كأس العالم للأندية-2 بطولة الدوري الأوروبي-4 بطولات كأس السوبر الأوروبي-3 كئوس إنتركونتيننتال