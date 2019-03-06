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أخبار العالم

العجز التجاري الأمريكي يقفز لأعلى مستوى في 10 سنوات

الأربعاء 06/مارس/2019 - 05:39 م
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
رويترز
ارتفع العجز التجاري في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى في عشر سنوات خلال عام 2018، في الوقت الذي سجل فيه عجز الميزان التجاري ذو الحساسية السياسية مع الصين مستوى قياسيا مرتفعا، على الرغم من فرض إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما على عدد من السلع المستوردة في مسعى لتقليص الفجوة.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن قفزة بنسبة 18% في العجز التجاري خلال ديسمبر الماضي أسهمت في تسجيل عجز إجمالي قدره 621 مليار دولار العام الماضي.

وكان عجز 2018 الأعلى منذ عام 2018 ويأتي بعد تسجيل عجز بقيمة 552.3 مليار دولار في 2017.

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