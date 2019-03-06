إقبال كبير من المشاركين على الجناح المصري في بورصة برلين.. الزائرون: الطعمية لذيذة جدا والكشري هايل.. توت عنخ أمون ورمسيس الثاني وكرسي العرش أبهرونا وسيناء وأعماق البحر الأحمر رائعة بالـ 3D.. فيديو

وزيرة السياحة تتفقد الجناح المصري في بورصة برلين برفقة فودة وعبد الله ووصيف

توت عنخ أمون ورمسيس الثاني وكرسي العرش يجذبون أنظار العالم في بورصة برلين

والمشاركون الأجانب عن الكشري والطعمية: طعمها لذيذ جدا

إقبال كبير من الزائرين على الباذنجان والمخلل





الأكل المصري هايل ولذيذ.. كان هذا رأي المشاركون في بورصة برلين بألمانيا وذلك بعد تناولهم وجبات الكشري والطعمية والمخلل والباذنجان والذي لاقى إقبالا كبيرا من المشاركون، وإن دل فإنما يدل على تأثير مصر في العالم كله حتى بأكلاتها التي أثنى عليها زوار البورصة.وقد افتحت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة الجناح المصرى المشارك في فعاليات بورصة برلين السياحية ITB؛ والتى تُعقد خلال الفترة من 6-10 مارس الجاري فى العاصمة الألمانية برلين.حضر الافتتاح اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، واللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، والمهندس أحمد يوسف رئيس الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة، والسيد أحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، والسيد ماجد فوزي رئيس غرفة المنشآت الفندقية، والسيد حسام الشاعر رئيس غرفة الشركات السياحية.وأكدت المشاط أهمية السوق الألمانية التي تعتبر من أكبر الأسواق السياحية المصدرة للسياحة إلى مصر، مؤكدة على أهمية المشاركة في هذه البورصة باعتبارها التجمع السنوي الأكبر لصناعة السياحة العالمية ويشارك فيها كبار المهنيين والإعلاميين والوفود الحكومية الرسمية العاملة في قطاع السياحة.وقامت الوزيرة بجولة داخل الجناح مع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء واللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر رحبوا خلالها بالعارضين المشاركين بالجناح.وخلال الجولة تفقدوا الأماكن المخصصة للمقاصد السياحية المختلفة، والتي تم وضع شاشات بها تعرض مواد ترويجية عن كل مدينة سياحية على حدي Branding By Destinationوكذلك المكان المخصص للترويج للمتحف المصرى الكبير الذى يعرض لقطات فيديو من داخل مشروع المتحف للدكتور زاهى حواس، كما يعرض "ماكيت" للمتحف وصور ثلاثية الأبعاد "هولوجرام" للقناع الذهبي للملك توت عنخ أمون، وكرسي العرش الخاص.كما زاروا المنطقة المخصصة لتقديم الطعام المصري والتي لاقت إقبالا كبيرا من زوار المعرض.كما قاموا بتفقد الممر الذي صمم بتكنولوجيا تمكن الزائرين من معايشة تجربة تفاعلية يروا من خلالها المناظر الطبيعية لأعماق البحر الأحمر من حولهم وذلك بتقنية ال virtual reality وقاموا باستخدام النظارات ثلاثية الأبعاد التي عرض لقطات مصورة بتقنية 360 لسيناء وأعماق البحر الأحمر.كما قاموا خلال الجولة بتفقد الجزء الخاص بالموسيقى المصرية والذى يوجد ثلاث عازفين لآلات الهارب والفلوت يعزفوا الموسيقى المصرية.وتفقدوا أيضا تمثال الملك رمسيس الثاني الذي تم تصميمه باستخدام تقنية Augmented reality "هولوجرام".وحرصوا على التقاط صور مع الطلبة والدارسين المصريين المقيمين بألمانيا الذين استعانت بهم وزارة السياحة لأول لاستقبال زائري الجناح المصري بالحلي الفرعونية.وقد شهد الجناح المصري إقبالا ملحوظا من الزائرين مع بداية اليوم الأول لفعاليات البورصة.وتشارك مصر هذا العام بجناح كبير يبلغ مساحته 1178 م2، ودور علوى بمساحة 75 م2 ، ويضم 100 مشارك منهم 35 شركة سياحية، و59 فندقا، وجناح للاتحاد المصري للغرف السياحية ، وجناح لغرفة شركات السياحة، وجناح لغرفة الفنادق ، وجناح لمحافظة البحر الأحمر، وجناح لشركة مصر للطيران، وجناح لشركة آير كايرو .من ناحية أخرى شارك بيت العائلة المصرية فى ألمانيا ، ومقرها برلين فى زيارة الى بورصة برلين العالمية للسياحة التي تشارك فيها مصر هذا العام.وقال علاء ثابت رئيس بيت العائلة المصرية بألمانيا، إن مشاركة مصر في هذا الحدث الهام تأتي بروح مختلفة حيث يتم تحديد كل مدينة سياحية مستقلة بشكل حضارى لجذب عدد أكبر من السياح.وشهدت السياحة الألمانية، طفرة العام الماضى للسياحة ، حيث وصل عدد السياح الى 1.7 مليون سائح، وتشارك فيه أكثر من ١٨٠ دولة من جميع أنحاء العالم في بورصة السياحة ، مشيرة إلى أهمية هذه البورصة التي تصدر ٦٩ مليون سائح للعالم.