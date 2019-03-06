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ثقافة

خبراء يوضحون حقيقة استخدام شنيور في ترميم تمثال معبد دندرة.. صور

الأربعاء 06/مارس/2019 - 06:49 م
صدى البلد
علاء المنياوي
اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي الساعات الماضية؛ بسبب صور تم تداولها لعملية ترميم أحد تماثيل معبد دندرة، التي تم فيها استخدام شنيور لعمل ثقبين لإدخال قطع حديد لتثبيت أحد أجزاء التمثال، و حصل "صدى البلد" على صور التمثال بعد الانتهاء من ترميمه.

مصادر بالآثار كشفت أن تلك الطريقة هي الوحيدة لتجميع تمثال وزنه ثقيل، بتركيب خوابير ستالس غير قابلة للصدأ وليست ضارة بالاثار، بجانب مادة لاصقة قوية وهذا المتبع فى كل البعثات الاجنبية وليس شيئًا جديدًا.

وقالت المصادر إنه تم عمل ثقب فى مركز الثقل لجزء من التمثال الأثري، ليتم وضع الفيبرجلاس كخابور ويتم ضم جزأي التمثال وترميمه مع الاجزاء الباقية، هذه الطريقة عالمية ومعترف بها فى مجال الترميم، خاصة أن التمثال من الجرانيت الصلد ووزنه ثقيل.

قال الدكتور مؤمن سعد مدير إدارة البحث العلمي بالكرنك أنه ليس هناك اي خطأ يذكر في استخدام الهيلتي أو الشنيور لعمل ثقوب لتثبيت الأجزاء المنفصلة في التمثال، خاصة أن التمثال من صخر الجرانيت، وبعد عمل الثقوب يتم وضع بارات من خامة تسمي الفيبرجلاس بين الأجزاء المراد ربطها ببعض.

واضاف: هذه الطريقة معترف بها دوليا وتستخدمها البعثات المصرية والأجنبية علي السواء وليس هناك أي إهمال أو أعمال تدمير، وبفضل الفريق الأثري والمرممين وعلي مدار السنوات السابقة تحول معبد دندرة الي معبد من اجمل معابد مصر.

وتابع: فقد عادت الحياة له وظهرت الوانه وتم تجميع القطع الملقاة على الأرض والمعرضة للتلف والتآكل وتم بناء مصاطب واتاحتها للجمهور في متحف مفتوح.

وقال سامح الزهار الباحث الأثري إن التمثال ثقيل الوزن وبالتالي لا يمكن تجميعه بمواد لاصقة فقط، وفي تلك الحالات لابد من استخدام أسياخ معدنية مع خليط الإيبوكسي الخاص بالحجر.

وأكمل: لا يمكن استخدام طريقة أخرى للثقب في قطعة بهذا الوزن ومن تلك المادة، والكتل الحجرية التعامل معها صعب للغاية وكل شيء وارد، واليونسكو عندما نقلت أبو سمبل استخدمت المناشير المعدنية وقامت بتقطيع الكتل الحجرية الضخمة.
خبراء يوضحون حقيقة استخدام شنيور في ترميم تمثال معبد دندرة.. صور
خبراء يوضحون حقيقة استخدام شنيور في ترميم تمثال معبد دندرة.. صور
خبراء يوضحون حقيقة استخدام شنيور في ترميم تمثال معبد دندرة.. صور
خبراء يوضحون حقيقة استخدام شنيور في ترميم تمثال معبد دندرة.. صور
خبراء يوضحون حقيقة استخدام شنيور في ترميم تمثال معبد دندرة.. صور

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