ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ثقافة

حكاية الحاج أبو ريشة صائد المهربين ودليل التائهين في صحراء الواحات

الأربعاء 06/مارس/2019 - 06:03 م
صدى البلد
علاء المنياوي
مهما تقدمت التكنولوجيا ووسائلها، فإنه سيبقى لقصاصي الأثر أهمية كبيرة، خاصة في استكشاف دروب الصحاري المختلفة، لإنقاذ التائهين والضائعين فيها.

وهناك في الوادي الجديد اكتشفنا أحدهم، وذلك في المتحف الإثنوجرافي لتراث الواحات البحرية، والذي أسسته عالمة الأنثروبولوجيا الكبيرة د.علية حسن حسين في 2 -4-2002.

المتحف الذي يوثق تاريخ وتراث الواحات، يعرض ضمن مقتنياته سيرة ذاتية بطلها الحاج مسعود عبد الله سليمان أبو ريشة وشهرته أبو ريشة، والمعروف بلقب دليل الصحراء.

وأبو ريشة ولد عام 1902 في قنا وقدم إلي الواحات عام 1910 مع والده الذي تعلم منه جص وتتبع الأثر،وساعد رجال التعمير في إكتشاف الكثير من المناطق عن طريق جص الأثر سيرا على الأقدام وسيرا بالجمال.

ومن أهم هذه المناطق جبل أبو يبيان وصحراء القصبة وأبار كريم ودنيس والطرفاية وواحات سليم ووصل بعمله حتى حدود السودان.

ليس هذا فقط، بل ساعد الحج أبو ريشة في كشف عمليات التهريب من المواشي والمخدرات وساعد في البحث عن الضالين بالصحراء وأنقذ الكثير منهم.

كما كان ماهرا في علاج بعض أمراض الصحراء وحشراتها مثل السخونة وعلاج لدغة العقرب والطريشة وغالبية عائلة أبو ريشة من رواد دليل الصحراء.

ترشيحاتنا

الرجل الغامض بسلامته.. كيف تصرف أحمد فلوكس مع أخبار زواجه وطلاقه

مارسيليا الفرنسي يشبه مدافعه بنجم الأهلي ومنتخب مصر

شاهد .. مدير أمن الشرقية يعاين آثار حادث شقة الزقازيق

روحاني يفجر مفاجأة حول تنازله عن السلطة

نجوم الزمالك يحتفلون بعيد ميلاد الأباتشي.. صور

محمد صلاح يمارس رياضة الركض .. صورة

درب سيناء .. 200 كيلو متر من السحر والجمال .. صور

أسامة منير ينفعل على الهواء بسبب سؤال خيانة زوجته.. فيديو

محافظ كفرالشيخ يحيل 19 موطفًا و3 أطباء للتحقيق

السعودية ترفع التأشيرة عن أمريكا والصين واليابان

خالد الجندي: صيام أول رجب بدعة وليس من الدين في شيء

تعليق مثير من الاتحاد الإفريقي على مباراة الزمالك وجورماهيا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

درب سيناء .. 200 كيلو متر من السحر والجمال .. صور

تصغره بـ27 عاما.. أسطورة ليفربول يعلن خطبته من عارضة أزياء.. صور

هبوط بمنتصف كوبري منشأة بشارة في الحسينية بالشرقية.. صور

شاهد.. بدء مشروع تطوير معبد فيلة بأسوان

صبا مبارك تنشر صورًا لها بدون مكياج: خليك بسيط

فيديو

100 مليون صحة: إجراء المسح لـ 43 مليونا و405 آلاف و774 موطنا
استمرار مصارعة الجمال في باكستان رغم تجريمها.. فيديو
شاهد.. لقطات نادرة لـ لطفي لبيب من كواليس إتش دبور وسيما علي بابا
هانم أحمد: المدرس الياباني يهتم بالناحية الشخصية للطفل.. فيديو
شهد شعراوي: أحب الموسيقى تبرز صوت الفنان.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح إلزام المقبلين على الزواج بخوض دورات تدريبية تربوية ونفسية ؟

هل تؤيد مقترح إلزام المقبلين على الزواج بخوض دورات تدريبية تربوية ونفسية ؟