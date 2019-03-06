حكاية الحاج أبو ريشة صائد المهربين ودليل التائهين في صحراء الواحات

مهما تقدمت التكنولوجيا ووسائلها، فإنه سيبقى لقصاصي الأثر أهمية كبيرة، خاصة في استكشاف دروب الصحاري المختلفة، لإنقاذ التائهين والضائعين فيها.



وهناك في الوادي الجديد اكتشفنا أحدهم، وذلك في المتحف الإثنوجرافي لتراث الواحات البحرية، والذي أسسته عالمة الأنثروبولوجيا الكبيرة د.علية حسن حسين في 2 -4-2002.



المتحف الذي يوثق تاريخ وتراث الواحات، يعرض ضمن مقتنياته سيرة ذاتية بطلها الحاج مسعود عبد الله سليمان أبو ريشة وشهرته أبو ريشة، والمعروف بلقب دليل الصحراء.



وأبو ريشة ولد عام 1902 في قنا وقدم إلي الواحات عام 1910 مع والده الذي تعلم منه جص وتتبع الأثر،وساعد رجال التعمير في إكتشاف الكثير من المناطق عن طريق جص الأثر سيرا على الأقدام وسيرا بالجمال.



ومن أهم هذه المناطق جبل أبو يبيان وصحراء القصبة وأبار كريم ودنيس والطرفاية وواحات سليم ووصل بعمله حتى حدود السودان.



ليس هذا فقط، بل ساعد الحج أبو ريشة في كشف عمليات التهريب من المواشي والمخدرات وساعد في البحث عن الضالين بالصحراء وأنقذ الكثير منهم.



كما كان ماهرا في علاج بعض أمراض الصحراء وحشراتها مثل السخونة وعلاج لدغة العقرب والطريشة وغالبية عائلة أبو ريشة من رواد دليل الصحراء.

