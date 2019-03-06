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فن

لماذا قالت كندة علوش: محمد هنيدي شربات كالعادة

الأربعاء 06/مارس/2019 - 06:09 م
صدى البلد
نورا نبيل
عبرت الفنانة كندة علوش عن إعجابها الشديد بمسلسل "أرض النفاق" وغردت من خلال حسابها الخاص على تويتر قائلة "بتابع على نيتفليكس مسلسل هنيدي "أرض النفاق" المسلسل من أحلى المسلسلات الكوميدي الي شفتها بالسنين الأخيرة ذكي دمو خفيف مكتوب حلو وممثلين هايليين وهنيدي كالعادة شربات وبيمثل تمثيل جامد خسارة انو ما تعرضش في رمضان بس مكسب إننا نشوفو جرعة واحدة لازم الكل يشوفوه".

أكملت: "أرض النفاق" من إنتاج شركة العدل جروب وبطولة كل من هنا شيحة، دلال عبد العزيز وسامي مغاوري.

قصة المسلسل مقتبسة من رواية للكاتب يوسف السباعي تحمل نفس الاسم، وتم عرضه فى موسم رمضان الماضى.

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