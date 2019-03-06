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استمرار مصارعة الجمال في باكستان رغم تجريمها.. فيديو

الأربعاء 06/مارس/2019 - 05:57 م
صدى البلد
خالد محيي الدين
بثت فضائية "يورونيوز" فيديو لمهرجان صراع الجمال الذي يتم تنظيمه في مدينة "لايا" الباكستانية، باعتباره جزء متأصل من الثقافة الباكستانية المحلية.

يمنع القانون الباكستاني أي مباريات تقوم علي تصارع الحيوانات، ورغم ذلك مازالت تلك المهرجانات تحظى بشعبية كبرى بين شرائح المجتمع المختلفة، عوضا عن طرح جوائز لأصحاب الجمال الفائزين بتلك المباريات الدامية تصل لمئات الدولارات.

وقد عرض الفيديو صراع دامي لجملين داخل ساحة القتال، والذي أستقبل بالتشجيع والتصفيق الحار من المشاهدين.

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