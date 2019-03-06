5 فوائد للنوم على الظهر

يحاول البعض التعود على النوم على الظهر، بدلًا من الاستلقاء على البطن أو أحد الجانبين، للحصول على أفضل راحة ممكنة وقسط مريح من النوم، حيث اظهرت الأبحاث أن النوم على الظهر هو أفضل وضعيات النوم لصحة الإنسان.



ووفقًا لموقع healthline، إليك أهم فوائد النوم على الظهر:



1- يحافظ على العمود الفقري والرقبة بوضعية مستقيمة.

2- يقلل من الصداع والتوتر

3- يساعد على استرخاء عضلات اليدين والقدمين

4- يجنبك تجاعيد الوجه و مشاكل الحبوب والبثور

5- يساعد على تدفق الدورة الدموية في الجسم



ولكي تدرب نفسك على النوم على الظهر، عليك الاستعانة بوسادة وضعها تحت ركبتيك، سيساعد ذلك على تخفيف الألم على العمود الفقري، مع حركة اليدين والقدمين، مع ضمان النوم على مرتبة مريحة ومستقيمة حتى لا تسبب لك ألام بالظهر بعد الاستيقاظ.