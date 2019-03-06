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منوعات

شاهد.. أشجع رجل في العالم يستضيف مع زوجته الأسود بمنزلهما

الأربعاء 06/مارس/2019 - 06:10 م
صدى البلد
محمد علي
نشرت في لقطات حصرية، صحيفة ديلي ميل الإنجليزية، العلاقة غير الاعتيادية على الإطلاق التي تجمع رجلا تشيكيا  بأسد صغير، محبا للأسود بدرجة تفوق التصور، برغم تعرض الرجل لحالة أقرب إلى الموت قبل سنوات من أسد آخر.

ويعشق مايكل برياسيك، الأسود برغم اقترابه من الموت الفعلي من قبل أحدها قبل سنوات، لمن في لقطات جديدة، ظهر برياسيك وهو يحتضن الأسد كأنه طفله الصغير ويبادر الأسد في حبٍ جارف إلى عناق صاحبه.

الأغرب إن الأسد لم يكن يحتضن برياسيك في العراء بل كان يحتضنه وسط منزله وبجواره زوجته لوسي التي نحمل طفلهما الصغير بين يديها وتبادر هي الأخرى للعب مع الأسد دون أي خوف، ويظهر إنها تتحلى بما يتحلى به زوجها، وذلك كله في قريتهما الواقعة بجمهورية التشيك.



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