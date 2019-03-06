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أخبار البلد

الزناتى: نقابة الصحفيين تساهم فى الدمج الثقافي لأطفال الوادى وحلايب وشلاتين

الأربعاء 06/مارس/2019 - 06:14 م
صدى البلد
عبدالوكيل ابوالقاسم
صرح حسين الزناتى السكرتير العام المساعد رئيس لجنة النشاط بنقابة الصحفيين، بانه تم الاتفاق مع الإدارة العامة لثقافة الطفل بهيئة قصور الثقافة، على استقبال النقابة بداية الشهر المقبل لوفد من أطفال الوادى الجديد وحلايب وشلاتين، فى إطار الدور الذى تقوم به للمساهمة فى عملية الدمج الثقافى بين أطفال محافظات مصر خاصة الحدودية منها .

واشار الزناتى، الى ان حرص النقابة على القيام بهذا الدور إنما يأتى فى إطار مسئوليتها الاجتماعية تجاه المجتمع المصرى والقيام بدور فعال فيه ويأتى تفعيلا للمشروع الذى تتبناه وزيرة الثقافة الدكتورة ايناس عبد الدايم والدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة للثقافة لتحقيق عملية الدمج الثقافى بسن اطفال مصر.

واستقبلت نقابة الصحفيين الأحد الماضى، نحو 60 من أطفال مرسى مطروح وسيوة وسيدى برانى والضبعة والحمام فى إطار الإسبوع الثقافى الذى تنظمه هيئة قصور الثقافة لهم بالقاهرة وحرصها على زيارة أطفال مطروح لنقابة الصحفيين والقيام بجولة داخل مركز التدريب بالنقابة ومسرحها والمكتبة الخاصة بها والاطلاع على مراحل العملية الانتخابية التى تجرى الان بالنقابة وأقام الاطفا ورش عمل فنية لهم على مدار اليوم داخل النقابة قدموا خلالها لوحات فنية عن زيارتهم وعبروا فيها عن انطباعاتهم والتى تميزت بالانتماء لمصر والإعجاب بنقابة الصحفيين ومهنة الصحافة.

وأشار إلى أن استقبال النقابة لأطفال مطروح جاء فى إطار رسالتها بالإهتمام بالمناطق الحدودية والأجيال الجديدة التى ترى فى نقابة الصحفيين صرحًا كبيرًا له دور تنويرى داخل المجتمع المصرى.

من ناحيتها صرحت لاميس الشرنوبى مدير عام الإدارة العامة لثقافة الطفل بهيئة قصور الثقافة، أن مثل هذا النشاط إنما يأتى فى إطار اهتمام الدولة بالمناطق الحدودية وحرص هيئة قصور الثقافة على الوصول إليها وقيام الهيئة باستضافة وفود من أطفال المناطق الحدودية والمهمشة ثقافيا لإحداث حالة من الدمج الثقافى بينهم وبين أطفال القاهرة بهدف إثراء الثقافة والحث على الانتماء وحب الوطن.

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