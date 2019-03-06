أيرلندا الشمالية: قتل قوات الأمن للخارجين على القانون ليس جريمة

قالت وزيرة خارجية أيرلندا الشمالية كارين برادلي إن عمليات القتل التي ارتكبتها قوات الأمن والجيش خلال فترة الاضطرابات، التي امتدت من السبعينيات إلى التسعينيات، لا تُعد جرائم.



وأوضحت برادلي في معرض إجابتها على سؤال وجهتها لها إحدى أعضاء برلمان أيرلندا الشمالية أن "أكثر من 90% من عمليات القتل خلال فترة الاضطرابات ارتكبها إرهابيون، وكل عملية منها تُعد جريمة، لكن أقل من 10% من عمليات القتل ارتكبتها قوات الجيش والأمن وهي لا تُعد جرائم".



وأضافت برادلي أن عناصر الجيش والأمن يعملون وفقًا للأوامر والتوجيها ويقومون بواجباتهم على نحو مشرف ومناسب.



وأثارت تصريحات برادلي انتقادات حادة من جانب معارضين، حيث كتب جون فينوكين، ابن المحامي الحقوقي باتريك فينوكين الذي لقي مصرعه على يد قوات موالية للحكومة البريطانية خلال فترة الاضطرابات في أيرلندا الشمالية عام 1989، كتب تغريدة على "تويتر" قال فيها "لا يمكن قبول هذه التصريحات قانونيًا وسياسيًا وأخلاقيًا. إنه لأمر صادم أن نسمع وزيرة خارجية تجهر علنًا بالازدراء الذي نعرف أن الحكومة البريطانية تعامل به الأرواح هنا".