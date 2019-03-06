التلميذ يعصي الأستاذ.. سولسكاير يرفض فيرجسون في غرفة ملابس اليونايتد

رفض النرويجي أولي سولسكاير ، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي ، فكرة تقديم أسطورة الفريق ، والمدرب السابق الإسكتلندي السير أليكس فيرجسون، محاضرة للاعبي الفريق، وذلك قبل المباراة الحاسمة والمصيرية أمام باريس سان جيرمان في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.



وحسب صحيفة التايمز الإنجليزية، فإن سولسكاير رفض أن يعطي فيرجسون محاضرة للاعبي الشياطين الحمر قبل مباراة باريس سان جيرمان ، والتي ستقام اليوم على ملعب بارك دي برانس معقل الفريق الفرنسي.



يذكر أن مباراة الذهاب ، قد انتهت بفوز فريق العاصمة الفرنسية بهدفين دون مقابل ، والتي أقيمت على ملعب الأولد ترافورد معقل فريق مانشستر يونايتد.