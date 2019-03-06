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محافظات

تجمعنا قارة.. شعار لقاء محافظ أسوان بالمشاركين في ملتقى الشباب الأفريقي .. صور

الأربعاء 06/مارس/2019 - 07:18 م
لقاء محافظ أسوان
لقاء محافظ أسوان بالمشاركين في ملتقى الشباب الإفريقي
شاذلى عبد الفتاح
اجتمع اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان بشباب الوفود الإفريقية المشاركة بملتقى الشباب الإفريقى "المبادرون"، تحت شعار ( تجمعنا قارة ) وفى لقاء حواري مفتوح تسوده مشاعر الود والترحاب والإخاء، الذى تنظمه وزارة الشباب والرياضة بأسوان خلال الفترة من 1 وحتى 7 مارس الجارى بإجمالى 127 شابا وفتاة يمثلون 23 دولة إفريقية من بينها مصر .

وقام المحافظ بتكريم رؤساء الوفود الشبابية بإهدائهم الميداليات التذكارية، وذلك بحضور اللواء سعيد حجازى نائب المحافظ، وفتحى عبد الحافظ مدير الشباب والرياضة بأسوان، إضافة إلى لفيف من قيادات وزارة الشباب والرياضة.

وطالب محافظ أسوان خلال اللقاء، الشباب الإفريقى بأن يكون هذا الملتقى نقطة انطلاق لمزيد من التقارب والتعارف والتواصل والاتحاد بين مختلف أبناء القارة السمراء للاستفادة من إمكانياتها وثرواتها والتى تأتى فى مقدمتها القوى البشرية من أجل نهضة وتقدم أفريقيا بشكل عام، وهو الذى يتطلب ضرورة تبادل الخبرات والمعلومات الصحيحة.

ولفت إلى أهمية عدم الالتفات إلى محاولات التفريق بالشائعات والدعاوى الهدامة والتى يمارسها البعض على مواقع التواصل الاجتماعى ضمن حروب الجيل الرابع والخامس لتضليل الشباب الإفريقى بمعلومات مغلوطة وخاطئة .

وأكد اللواء أحمد إبراهيم أن أسوان مستعدة دائمًا وتفتح ذراعيها لاستقبال كافة الوفود الشبابية والسياحية والتجارية من أفريقيا وخاصة التى ستشارك فى ملتقى الشباب العربى الإفريقى منتصف مارس الحالى حيث سيساهم هذا التجمع الإفريقى والعربى الكبير فى دعم العلاقات بين الشعوب من خلال نشر ثقافة السلام وزيادة التواصل وتبادل الثقافات بين شباب الأفارقة .

وأشاد بجهود وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحى وحرصها المتواصل لإعداد وتنظيم الكثير من الأنشطة والفعاليات والبرامج الشبابية والرياضية بأرض أسوان لتكون بحق عاصمة للشباب الإفريقى وبما يساهم فى دعم ورفع كفاءة المنظومة الشبابية والرياضية بالمحافظة وتوفير الأماكن المناسبة لتنمية واكتشاف مواهب ومهارات الأطفال والشباب الأسوانى واستيعاب طاقاتهم الإيجابية واستثمارها بالشكل الأمثل لمساندة جهود التنمية الشاملة بمختلف القطاعات .

من جانبهم عبر الشباب الإفريقى عن سعادتهم باختيار أسوان لتكون عاصمة للشباب الإفريقى، مؤكدين أن أفريقيا كلها يربطها موروث تراثى وثقافى وحضارى واحد وأنهم باتحادهم وتكاتفهم يستطيعون تحقيق كل الآمال والطموحات لبناء حاضر ومستقبل مشرق لقارتنا السمراء.

وفى نهاية اللقاء حرص الشباب الإفريقى على التقاط الصور التذكارية مع محافظ أسوان وباقى القيادات المشاركة .
تجمعنا قارة.. شعار لقاء محافظ أسوان بالمشاركين في ملتقى الشباب الأفريقي .. صور
تجمعنا قارة.. شعار لقاء محافظ أسوان بالمشاركين في ملتقى الشباب الأفريقي .. صور
تجمعنا قارة.. شعار لقاء محافظ أسوان بالمشاركين في ملتقى الشباب الأفريقي .. صور
تجمعنا قارة.. شعار لقاء محافظ أسوان بالمشاركين في ملتقى الشباب الأفريقي .. صور
تجمعنا قارة.. شعار لقاء محافظ أسوان بالمشاركين في ملتقى الشباب الأفريقي .. صور

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