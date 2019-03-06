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أخبار البلد

المشاط تعرض النتائج الإيجابية لبرنامج تحفيز الطيران على رئيس توماس كوك ببرلين

الأربعاء 06/مارس/2019 - 06:10 م
صدى البلد
محمد الاسكندرانى
التقت اليوم الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، بيتر فانكنهاوزر الرئيس التنفيذي لمجموعة توماس كوك العالمية ، وكبار المسئولين بالشركة لمناقشة سبل زيادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، وذلك في إطار اللقاءات المهنية التي تعقدها وزيرة السياحة على هامش مشاركتها فى بورصة برلين السياحية ITB والتى تستمر خلال الفترة من 6-10 مارس الحالي في العاصمة الألمانية برلين، وحضر اللقاء هشام الشاعر رئيس غرفة الشركات السياحية.

واستهلت الوزيرة اللقاء بالإشارة إلى النتائج الإيجابية برنامج تحفيز الطيران الذي أطلقته الوزارة بالتعاون مع وزارة الطيران المدني في نوفمبر الماضي.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، على انتظام الوزارة في سداد المستحقات المتأخرة المتعلقة بالبرنامج السابق.

وخلال الاجتماع تم مناقشة الحملات الترويجية المشتركة، وفى هذا الشأن أشارت الوزيرة إلى أن الوزارة تعمل على وضع ضوابط ومعايير جديدة لهذه الحملات لتكون أكثر تأثيرا وفعالية في الترويج لمصر وتتماشى مع محور الترويج ببرنامج الإصلاح الهيكلى لتطوير القطاع، ومنه أن يكون التسويق الإلكتروني ممثل بشكل أكبر من وسائل الترويج التقليدية، لافتة إلى أهمية تضمين هذه الحملات للعناصر الرئيسية للحملة الترويجية الجديدة لمصر.

كما أوضحت الوزيرة أنه تم البدء في الخطوات التنفيذية لتحديث منظومة معايير تصنيف الفنادق لتتواكب مع المعايير الدولية بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية.

ومن جانبه أبدي بيتر فانكنهاوزر الرئيس التنفيذي لمجموعة توماس كوك عن استعداد الشركة للتعاون بشكل أكبر مع الوزارة لزيادة الحركة السياحية الوافدة لمصر، موضحا أن لبرنامج تحفيز الطيران الجديد دور في زيادة هذه الحركة خاصة في ظل وجود طلب متزايد على زيارة مصر من قبل عملائهم في العديد من الدول.

كما أشار بيتر فانكنهاوزر الي افتتاحهم فندقين في الجونة بنهاية العام الحالي في ضوء اتفاقية الشراكة بين مجموعة توماس كوك وشركة أوراسكوم للتنمية.

وقالت الوزيرة إلى أن هدفها منذ توليها حقيبة وزارة السياحة هو تغيير الصورة النمطية للسياحة في مصر لرفع المكانة التنافسية لمصر بين دول العالم، وأضافت أن أولويات الوزارة خلال الفترة الماضية كانت جمع الأطراف والجهات ذات الصلة بقطاع السياحة من حكومة وبرلمان وقطاع خاص والمواطنين حول خطة ورؤية واضحة وحديثة تتماشى مع الاتجاهات العالمية لتحقيق تنمية مستدامة لقطاع السياحة.

وأوضحت الوزيرة أنها حرصت على إشراك جميع الأطراف ذات الصِّلة في إعداد برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير القطاع وفِي تطبيقه، مشيرة الى التعاون مع القطاع الخاص لتنفيذ محاور البرنامج للنهوض بالقطاع.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على التعاون بين الوزارة والمجموعة لزيادة أعداد السياحة الوافدة من الصين الى مصر ووضع برامج سياحية لجذب عملائهم من الصين لزيارة مصر.

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