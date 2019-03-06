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فن

لطيفة تتعرض للنصب

الأربعاء 06/مارس/2019 - 06:09 م
صدى البلد
نورا نبيل
تستعد الفنانة لطيفة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بعد أن فوجئت بإحدى القاعات الكبرى في تونس تزعم استعدادها لإحياء حفل غنائي به.

وغردت من خلال حسابها الخاص على تويتر: "إلى كل جمهوري في تونس أؤكد لكم عدم وجودي الليلة في ما يسمي بقاعة billionaire وأوعدكم بأنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد هذا المكان والمسئولين عنه وكل من يستغل صورتي بهذا الشكل بدون علمي .. ولنا لقاء قريب إن شاء الله في تونس".

من ناحية اخرى، تواصل لطيفة متابعة ردود الفعل حول برنامجها "يلا نغني" وهو تجربة فنية ممُميزة تُقدمها الفنانة لطيفة عبر شاشة "MBC مصر"، في سهرة كل سبت، ويركز على استقبال كبار النجوم في كل حلقة في حوار بين أصدقاء، ويتم تسليط الضوء من خلالها على عمالقة الفن العربي وكبار شعرائه وملحنيه وموسيقييه الذين تركوا أثرا بالغا في الغناء الشرقي الأصيل، والوقوف على إبداعاتهم، ومحاولة معرفة أسرار نجاح هذه الأغاني، وكيفية التحضير والإعداد لها، وما رافقها من قصص وأسرار، كما سيقدّم النجوم ضيوف البرنامج عددا من الأغنيات الشهيرة بأصواتهم، وتشترك النجمة لطيفة في تقديم جانب من هذه الأغاني.

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