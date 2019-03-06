المشدد 15 و10 سنوات لـ 11 شخصا قتلوا آخر بالعمرانية

قضت الدائرة الـ 9 بمحكمة جنايات الجيزة، والمنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بزينهم، برئاسة المستشار أحمد عبد العزيز قتلان، وعضوية المستشارين جمال عدلي أبو حليقة، ومختار العشماوي، وسكرتارية محمود متولي، وسعيد برغش، بمعاقبة 3 أشخاص بالسجن المشدد 15 سنة، و8 آخرين بالسجن المشدد 10 سنوات، لاتهامهم بقتل أخر والشروع فى قتل 5 اخرين بالعمرانية.



وكان المستشار ياسر التلاوى المحامي العام لنيابات جنوب الجيزة احال القضية رقم 17515 لسنة 2012 جنايات العمرانية، والمقيدة برقم 6176 لسنة 2012 كلي جنوب الجيزة، إلى المحكمة الجنائية، المتهم فيها كل من محمد طارق مصطفى عبد العزيز، وطارق مصطفى عبد العزيز، ومراد عبد العزيز مصطفى، وخليل إبراهيم السماك، وعمر عبد الفتاح صادق، واحمد محمد نور جبالي، ومحمد هدية عبد الحق، وعدلي عمر السماك، واحمد على السماك، وعنتر حسن عبد العزيز، ومصطفى حسن عبد العزيز، لانهم فى يوم الـ 22 فبراير 2012 بدائرة قسم العمرانية بالجيزة، قتلوا طلعت فتحي محمد عبد الرحمن، عمدا مع سبق الإصرار بان بيتوا النية وعقدوا العزم على ذلك واعدوا لهذه الجريمة أسلحة نارية "أفرد خرطوش" وما أن ظفروا به حتى باغته المتهمون من الاول حتى الثالث بوابلا من الاعيرة النارية من أسلحتهم حال تواجد باقي المتهمين على مسرح الجريمة للشد من أزرهم قاصدين من ذلك قتله لسبق خلاف بينهم فاحدثوا إصابته التى أودت بحياته.



وجهت النيابة للمتهمين اتهامات استعراض القوة والعنف والتلويح بها على المجني عليه طلعت فتحي محمد عبد الرحمن، وذلك من أجل فرض سطوتهم بان أعدوا اسلحتهم وتوجهوا لمنطقة سكنه وأخذوا فى اطلاق الاعيرة النارية من أسلحتهم وكان شان تلك الأفعال بث الرعب فى نفسه وتكدير امنه وتعريض حياته وسلامته والمحيطين به للخطر.



وأحدث المتهمين عمدا فى إصابة كل من عبد الغني عبد النبي عبد الغني، وعبد العزيز محمد عبد المنعم، وطارق عبد العزيز محمد عبد المنعم، وأحلام جابر قنديل، وعبد الرحمن جابر قنديل، والتى اعجزتهم عن ممارسة أشغالهم لمدة اكثر من 20 يوما مستخدمين أسلحتهم أنفة البيان.



وكذلك أحرز المتهمين اسلحة نارية غير مششخنة "فرد خرطوش" وذلك على غير الاحوال القانونية دون ترخيص.



بداية الواقعة عندما تلقى قسم شرطة العمرانية بلاغا يفيد بوجود قتيل وإصابة أخرين نتيجة مشاجرة بين عائلتين بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان البلاغ وتبين من الترحيات وجود خلافات سابقة بين المجني عليه والمتهمين على أثرها أعدوا أسلحه وأطلقوا وابل من النيران تجاهه وعائلة واحدثت إصابته التى اودت بحياته وإصابة الاخرين بواسطة أسلحة نارية "فرد خرطوش".



