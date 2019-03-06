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أخبار العالم

رئيس وزراء باكستان يؤكد: التوترات مع الهند هدأت

الأربعاء 06/مارس/2019 - 06:07 م
رئيس وزراء باكستان
رئيس وزراء باكستان عمران خان
أ ش أ

أكد رئيس وزراء باكستان عمران خان أن التوترات مع الهند هدأت، ولكن التهديد يبقى.
ونقلت قناة "جيو" الباكستانية عن خان قوله اليوم الأربعاء خلال اجتماع لحزب "تحريك إنصاف" إن التوترات هدأت بسبب اتخاذ قرارات صائبة في الوقت المناسب لتجنب الحرب بين البلدين.
وتصاعدت حدة التوتر بين الهند وباكستان خلال الفترة الأخيرة عقب التفجير الانتحاري الذي وقع في 14 فبراير الماضي بإقليم "كشمير" المتنازع عليه، وأسفر عن مقتل 40 من قوات الأمن الهندية على أيدي جماعة متشددة تتمركز في باكستان .. وقد ألقت نيودلهي باللوم على إسلام آباد التي نفت أي دور لها في الهجوم.
كان وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي قد أكد اليوم أن الحكومة الباكستانية قررت عودة سفيرها إلى نيودلهي عقب التشاور، وذلك في محاولة لتخفيف حدة التوترات مع الهند.
وأضاف قريشي، في تصريحات للصحفيين في العاصمة الباكستانية إسلام آباد اليوم، أن الحكومة قررت أيضا استئناف الاجتماعات الأسبوعية بين المدير العام للعمليات العسكرية لكلا البلدين، كما أكد أن وفدًا باكستانيًا سيزور نيودلهي، خلال الأسبوع المقبل، لمناقشة مسودة اتفاقية بشأن فتح معبر "كارتابور" الحدودي بين البلدين.
وأشار وزير الخارجية الباكستاني إلى أن أمريكا لعبت دورًا دبلوماسيًا مهمًا لتخفيف حدة التوترات بين باكستان والهند، ، كما ثمّن قريشي دور الدول الصديقة بما فيها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والصين وروسيا لتخفيف التوترات بين إسلام آباد ونيودلهي.

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