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أخبار البلد

البابا تواضروس يستقبل كبير مستشاري المشروع الأمريكي لعلاج مرضى الإيدز

الأربعاء 06/مارس/2019 - 06:14 م
البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني
سامح سلام
استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية اليوم الأربعاء "ساندرا ثيرمان" كبير مستشاري مشروع الرئيس الأمريكي لتخفيف المعاناة من مرض الإيدز والدكتورة شيري نبيل مدير مركز الأمل لعلاج مرض الإيدز في نيروبي بكينيا.

وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في تصريح له اليوم أن اللقاء استعرض الأنشطة الطبية التي تقوم بها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية باسم مصر في وسط وشرق وغرب إفريقيا.

حضر اللقاء الأنبا بولس أسقف عام أفريقيا.

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