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قناع الزبادي والبيض لتنظيف البشرة من الأعماق…طبقيه

الأربعاء 06/مارس/2019 - 06:59 م
صدى البلد
رنا عصمت
قدمت خبيرة التجميل والصحة، رشا شلباية، قناع الزبادي والبيض لتنظيف البشرة من الأعماق، بمكونات طبيعية، يمكنك استخدامه في المنزل.

المكونات:

بياض بيضة واحدة
ملعقة كبيرة من الزبادي
ملعقة صغيرة من العسل

الطريقة:

اخفقي بياض البيض حتى يصبح هشا على شكل كريما، أضيفي إليه الزبادي والعسل، ثم امزجي المكونات مع بعضها البعض برفق، ضعي القناع على وجهك لمدة 20 دقيقة. اشطفي بشرتك بالماء الفاتر، وستدهشك النتيجة من أول تجربة.

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