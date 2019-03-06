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تعليم

بنصائح عاشور وحلمي ورشاد.. طلاب جامعة سوهاج يحددون مستقبلهم ويختارون طريقهم

الأربعاء 06/مارس/2019 - 07:29 م
صدى البلد
خالد رياض
انتهت منذ قليل فعاليات مؤتمر "حدد مستقبلك اختر طريقك" والذي نظمته كلية الحقوق بجامعة سوهاج، بحضور سامح عاشور نقيب المحامين والمستشار محمود حلمي الشريف نائب رئيس الهيئة القومية للانتخابات والمهندس أشرف رشاد رئيس لجنة الشباب بمجلس النواب، وذلك بالمركز الدولي للمؤتمرات بالمقر الجديد للجامعة.

وأعرب الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة في بداية كلمته عن فخره واعتزازه بضيوف الندوة باعتبارهم من أبناء محافظة سوهاج، قائلًا إن الصعيد سوف يقود معركة التنمية في المرحلة القادمة، وخاصة أن العديد من القيادات المتميزة بالدولة هم من أبناء محافظات الصعيد، مشيرًا إلى أن هذا المؤتمر يعد استكمالا لسلسلة المؤتمرات والندوات الثقافية والتوعوية التي تنظمها الجامعة لتنمية وعي الطلاب، مضيفًا أن مصر تمر بمرحلة مهمة سواء علي الجانب التشريعي او الاقتصادي أو علي صعيد العلاقات الدولية، وهذا يأتي تزامنا مع استعداد الجامعة هذا العام لتخريج الدفعة الأولى بكلية الحقوق، متمنيًا تقديم جيل جديد من القضاة والمحامين المتميزين الذين يساهمون بشكل إيجابي في تنفيذ العدالة والقانون ودعم الدولة المصرية.

وقدم الدكتور حازم عبد الرحمن عميد الكلية خالص الشكر لكل القائمين على تنفيذ هذا المؤتمر، وبشكل خاص اللجنة المنظمة من طلاب مبادرة "سيب بصمتك"، والتي قامت بتنظيم هذه الندوة الهامة لطلاب الكلية للاستفادة من خبرات ونصائح رجال القانون المتميزين المحاضرين بالندوة.

ومن جانبه وجه سامح عاشور نقيب المحامين كلمته إلى الطلاب الذين سوف يحملون رسالة الدفاع عن الوطن وإرساء قواعد العدالة في مصر ، وطالبهم بأن يكونوا علي قدر المسئولية والمصداقية واحترام الذات، إلى جانب التمتع بقدر كبير من الشجاعة والقدرة علي المواجهة واتخاذ القرار.

وتحدث عاشور عن نقابة المحامين ودورها والخدمات التي تقدمها، بالإضافة إلى شرح كيفية الالتحاق بأكاديمية المحاماه والتي تقدم مجموعة من الدورات التدريبية التي لابد من اجتيازها للتسجيل بنقابة المحامين، وذلك اعتبارًا من عام ٢٠٢٢ القادم، كما تطرق للتعريف بمعهد المحامين وما يقدمه من تعليم علمي و أكاديمي يساهم في رفع قدرات الدارس، وتعليم القيم والمبادئ القانونية وكيفية تلبية حقوق المواطنين والدفاع عنهم.

وعلى الجانب الآخر دعا المستشار محمود حلمي الشريف نائب رئيس الهيئة القومية للانتخابات الطلاب إلى المشاركة الإيجابية في التصويت علي التعديلات الدستورية، وأن يكون لهم دور في صنع القرار وعدم الالتفات إلى دعوات المقاطعين والبعد عن السلبية، مضيفًا أن الشباب هم الأمل الذي لابد أن لا يتخلي عن دوره الهام والأساسي في بناء هذا الوطن، وأوصي الشريف الطلاب بضرورة بذل مزيد من الجهد والعمل الجاد وتطوير الذات بشكل مستمر للوصول إلى الأهداف، وأهمية الثقة بالنفس واكتساب العلم والمعرفة، وعدم الاستسلام إلى أي عقبات لأن الحياة العملية ليست سهلة، لذلك فالحصول علي شهادة جامعية ماهو إلا بداية الطريق.

كما أشاد المهندس أشرف رشاد الشريف رئيس لجنة الشباب بمجلس النواب، بطلاب كلية الحقوق ودورهم الهام في رسم خريطة المستقبل، مشيرًا إلى أن القضاء المصري ظل شامخًا وصامدًا لعقود طويلة، وسيظل درعًا نحتمي به، فخريجو كلية الحقوق هم فرسان الحق ولسان الحقيقة، مضيفًا أن الوطن يستحق منا أن نبذل قصارى جهدنا للحفاظ عليه مهما كانت الظروف ومهما كلفنا ذلك من تضحيات.

وفي نهاية الندوة تم فتح باب الحوار والمناقشة مع الطلاب والرد على استفساراتهم.

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