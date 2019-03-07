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أخبار البلد

المشاط وفودة وعبدالله يتفقدون الجناح المصري ببورصة برلين ..فيديو

الخميس 07/مارس/2019 - 03:20 ص
صدى البلد
محمد الاسكندرانى
أجرت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، جولة بالجناح المصرى المشارك في فعاليات بورصة برلين السياحية ITB، التي تُعقد خلال الفترة من 6-10 مارس الجاري في العاصمة الألمانية برلين.

شارك في الجولة اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، واللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، والمهندس أحمد يوسف، رئيس الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة، ولفيف من قيادات القطاع السياحي.

وتشارك مصر هذا العام في الفعاليات بجناح كبير تبلغ مساحته 1178 م2، ودور علوى بمساحة 75 م2 ، ويضم 100 مشارك منها 35 شركة سياحية، و59 فندقًا، وجناح للاتحاد المصري للغرف السياحية، وجناح لغرفة شركات السياحة، وجناح لغرفة الفنادق، وجناح لمحافظة البحر الأحمر، وجناح لشركة مصر للطيران، وجناح لشركة آير كايرو.

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