المحافظين ينظم حلقة نقاشية عن حق المرأة في التعيين قاضيا بمجلس الدولة.. اليوم

تنظم لجنة المرأة المركزية بحزب المحافظين حلقة نقاشية عن حق المرأة في التعيين كقاضٍ في مجلس الدولة، وذلك اليوم الخميس 7 فى تمام الساعة 6 مسًاء في مقر حزب المحافظين بوسط البلد.



ويحضر الندوة لفيف من قيادات الحزب والمتخصصين على رأسهم المستشار محمد عبد المولى، النائب الأول لرئيس الحزب، ورضا الدنبوقي، رئيس مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية، والمستشار حنان عبد العزيز، رئيس استئناف محكمة الأسرة، وأمنية جاد، صاحبة الدعوى المرفوعة على مجلس الدولة.



جدير بالذكر أن حزب المحافظين من الداعمين لفكرة تولى المرأة كقاضية بمجلس الدولة إيمانًا منه بأن المرأة هى عصب المجتمع ونصفه الآخر ولا نهضة لأى مجتمع بدونها.