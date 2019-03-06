بعد الدليفري.. تناول كوب من هذا المشروب لطرد السموم



ضع ملعقتين من الشعير في قدر من الماء على النار، واتركها تغلي، ثم اتركها حتى تهدأ وابدأ في تصفية الماء، ويمكنك تناولها ساخنة او باردة كما تفضل.

اعتاد الكثير على تناول وجبات سريعة بالخارج خلال ساعات العمل، ليصبح تناول الغداء في المنزل أمرا نادر الحدوث، فما بين شباب الجامعات، و الموظفين وغيرهم، تضيع ساعات النهار في العمل أو الدراسة، ولا يكتمل اليوم إلا بساندويتش أو وجبة جاهزة رغم كل ما تحمله من أضرار لجسمك.ولأن الوجبات السريعة معروف أضرارها على صحة الإنسان، وتأثيرها على الكوليسترول، وتسبب تراكم السموم على الكلى والكبد، عليك التلخص من هذه الأضرار بشكل طبيعي لاستعادة صحة جسمك حتى لا يتأثر بأضرار الأكلات السريعة.ووفقًا لموقع healthfitnessrevolution، عليك تناول كوب من مشروب الشعير الطبيعي بعد كل وجبة سريعة إذا كنت من محبي الأكلات الجاهزة، فهو يساعدك على طرد السموم من الجسم وتنظيف الكلتين من الأملاح والحصوات التي تتكون بسبب الأكل الجاهز، كذلك ينظف الكبد بشكل فعال، ويريح المعدة ويقوي الجهاز المناعي، وتحفيز الدورة الدموية بجسمك.