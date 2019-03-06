مفاجأة.. ريال مدريد مهتم بالتعاقد مع أحمد حجازي

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن دخول النجم المصرى أحمد حجازى مدافع فريق وست بروميتش ألبيون، قائمة اهتمامات نادى ريال مدريد الإسبانى لتعزيز دفاع الملكي.



وحسب ما نشرته صحيفة "برمنجهام لايف" الإنجليزية فإن المدافع المصرى أحمد حجازى، تتنافس العديد من الأندية للحصول على خدماته فى الصيف المقبل، أبرزها ريال مدريد الإسباني، وفنربخشة التركى وستوك سيتي الإنجليزي.



وكان حجازي قد انضم لصفوف وست بروميتش قادما من النادى الأهلى مقابل 5 ملايين يورو، ويمتلك عقدا مع فريقه الحالى حتى عام 2022، وتقدر قيمته السوقية بـ7.5 مليون يورو.