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برلمان

اقتصادية البرلمان تعقد اجتماعا بوزيري المالية والصناعة الأسبوع المقبل

الخميس 07/مارس/2019 - 07:13 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
معتز الخصوصي
قال النائب عمرو الجوهرى، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إن اللجنة ستعقد اجتماعا على مدار أيام الأحد والاثنين والثلاثاء المقبل، وذلك للقاء عدد من الوزراء.

وأشار "الجوهرى"، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إلى أنه من المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعا بالدكتور محمد معيط وزير المالية يوم الاحد المقبل لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من بعض النواب.

وأضاف أن اللجنة من المقرر أن تناقش يوم الاثنين المقبل طلبات إحاطة لوزير التموين بشأن دور جهاز التجارة الداخلية فى التموين ، بالإضافة إلى مناقشة طلب إحاطة بشأن تدهور أوضاع شركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية.

وأكد عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان أنه من المقرر ايضا ان تعقد اللجنة اجتماع مع المهندس عمرو نصار وزير الصناعة والتجارة يوم الثلاثاء المقبل لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من بعض النواب.

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