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منوعات

حل لغز حير العلماء 100 سنة.. سر الظهور الغامض لجبال خضراء متجمدة

الأربعاء 06/مارس/2019 - 06:52 م
صدى البلد
محمد علي
بعد قرن من الزمان أو اكثر توصل العلماء لحل لغز ظاهرة طبيعية لا تظهر إلا في القارة القطبية الجنوبية المتجمدة "أنتاركيتيكا"، وفق ما ذكرت صحيفة ديلي ميل الإنجليزية.

وتشير تقارير الباحثين والمستكشفين التي كانت تقوم بجولات طويلة أو زيارات إلى القارة المتجمدة خلال أكثر من 100 سنة إلى عدم معرفتهم السبب وراء ظهور جبال جليدية خضراء منذ بدايات القرن الماضي.

وقال الباحثون بعد أكثر من 100 عام حيرتهم فيه الظاهر الغريبة، بأن السبب في ظهور مسحة خضراء تعطي لون أخضر كامل للجبال الجليدية في القارة المتجمدة هو بسبب هبوب أغبرة على مدار سنوات طويلة من البر الرئيسي للقارة على الجبال الجليدية وتحمل هذه الأغبرة الأكسيدات الحديدية الصلبة، وهو ما جعل تجمعها بمرور القرون يصبغ الجبال الجليدية، وبالطبع بعضها وليس جميعها باللون الأخضر.

وذكر الباحثون نتائج هذه الدراسة، نشرت في صحيفة تهتم بالفيزياء وهي "جورنال فور جيوفيزيكال ريسيرش".

واستند الباحثون في تفسيرهم للظاهرة في اكتشافهم جبال كبيرة تحتوي على الحديد في جبال البر الرئيسي للقارة الجنوبية.

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