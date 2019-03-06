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أخبار البلد

سعيد عبد الحافظ يطالب المنظمات المصرية بالابتعاد عن الخطاب العاطفي

الأربعاء 06/مارس/2019 - 07:13 م
صدى البلد
أماني نوار
أكد سعيد عبد الحافظ مدير ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان أن الدولة المصرية تواجه جماعات متطرفة منذ عام 2013 تستهدف استقرار الدولة ومؤسساتها وتهدد الحقوق الأساسية للمواطنين المصريين وتواجه أيضا مزاعم وتدليس منظمات مسيسة عن حقيقة الأوضاع فى مصر.

وأضاف "عبد الحافظ" في تصريح لـ"صدى البلد" أن المنظمات المصرية عليها الابتعاد عن الخطاب العاطفى الذى لا يفهمه المجتمع الدولى، وأن تتسلح بالمهنية والموضوعية والتوثيق المحترف لكل انتهاكات الجماعات المتطرفة وأن تثبت للمنظمة الأممية بالأدلة مدى تدليس تلك الجماعات ومن يساندها من المنظمات الدولية.

وطالب عبد الحافظ المجتمع الدولى بتحمل مسئولياته فى مواجهة تلك الميليشيات وانتهاكها لحقوق المواطنين فى مصر وليبيا واليمن، كما طالب المجتمع الدولى بدعم شرعية المؤسسات التى تواجه تلك الجماعات المتطرفة.

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