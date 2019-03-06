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شعبة الذهب: نشاط فى حركة سوق المصوغات بعد مرحلة الركود

الأربعاء 06/مارس/2019 - 06:58 م
أرشيفية
أرشيفية
حسام الحارتي
قال رفيق عباس ، رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات ، ان أسعار الذهب ترتبط بحالة الاقتصاد العالمي علي مستوى العالم .

وأضاف في تصريحات هاتفية لبرنامج " اليوم "، المذاع عبر فضائية " دي إم سي "، ان الاتفاقات الدولية لها تأثير كبير علي ارتفاع وانخفاض أسعار الذهب ، موضحا ان عيار 21 هو الاكثر رواجا في مصر .

واوضح ان حركة النشاط داخل سوق الذهب ستعود من جديد ، مؤكدا ان سبب ركود حركة الذهب هو تدهور الحالة الاقتصادية لدى الكثير .

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