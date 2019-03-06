Montreal Girls ونوم الديك في الحبل يشاركان في صندوق وورشة مهرجان مالاچا

أعلن مركز السينما العربية ومهرجان مالاچا السينمائي (من 15 إلى 24 مارس) عن مشاركة مشروع الفيلم الروائي Montreal Girls للمخرجة الكندية باتريشيا شيكا في صندوق مهرجان مالاچا للإنتاج المشترك ومشروع الفيلم الوثائقي نوم الديك في الحبل للمخرج المصري الأمريكي سيف عبد الله ضمن ورشة مالاچا للأعمال في مرحلة الإنتاج.



ويعتبر Montreal Girls أول فيلم روائي طويل للمخرجة باتريشيا شيكا بعد 20 فيلما قصيرا أخرجتها وحظيت باستقبال دافئ من الجمهور ومنحوها أكثر من 25 جائزة و5 ترشيحات في مهرجانات دولية وعالمية.



ويحكي الفيلم قصة عالم جديد يفتح أبوابه للطالب المصري باسل، حين يقابل امرأتين يغيران كل أفكاره السابقة تمامًا، ويكشفان له عن قدر ومستقبل جديدين.



نوم الديك في الحبل هو مثل سوداني شعبي يصف من يحاول النوم وقوفًا، يكون بين النعاس واليقظة، ولا يدري به أحد، هذا كما الواقع الذي يعيشه اللاجئون السودانيون في القاهرة ويحكي عنه الفيلم.



سيف عبد الله مخرج مصري أميركي درس السينما في مدرسة لوس أنجلوس لصناعة الأفلام، وصنع عددًا من الأفلام القصيرة التي حظت بجولات في المهرجانات وفازت بالجوائز، من بينها فيلم نورهان الذي شارك في ركن الأفلام القصيرة بـمهرجان كان السينمائي في 2016، ويعد نوم الديك في الحبل أول أفلامه الوثائقية الطويلة.