ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

Montreal Girls ونوم الديك في الحبل يشاركان في صندوق وورشة مهرجان مالاچا

الأربعاء 06/مارس/2019 - 06:56 م
صدى البلد
محمد نبيل
أعلن مركز السينما العربية ومهرجان مالاچا السينمائي (من 15 إلى 24 مارس) عن مشاركة مشروع الفيلم الروائي Montreal Girls للمخرجة الكندية باتريشيا شيكا في صندوق مهرجان مالاچا للإنتاج المشترك ومشروع الفيلم الوثائقي نوم الديك في الحبل للمخرج المصري الأمريكي سيف عبد الله ضمن ورشة مالاچا للأعمال في مرحلة الإنتاج.

ويعتبر Montreal Girls أول فيلم روائي طويل للمخرجة باتريشيا شيكا بعد 20 فيلما قصيرا أخرجتها وحظيت باستقبال دافئ من الجمهور ومنحوها أكثر من 25 جائزة و5 ترشيحات في مهرجانات دولية وعالمية.

ويحكي الفيلم قصة عالم جديد يفتح أبوابه للطالب المصري باسل، حين يقابل امرأتين يغيران كل أفكاره السابقة تمامًا، ويكشفان له عن قدر ومستقبل جديدين.

نوم الديك في الحبل هو مثل سوداني شعبي يصف من يحاول النوم وقوفًا، يكون بين النعاس واليقظة، ولا يدري به أحد، هذا كما الواقع الذي يعيشه اللاجئون السودانيون في القاهرة ويحكي عنه الفيلم.

سيف عبد الله مخرج مصري أميركي درس السينما في مدرسة لوس أنجلوس لصناعة الأفلام، وصنع عددًا من الأفلام القصيرة التي حظت بجولات في المهرجانات وفازت بالجوائز، من بينها فيلم نورهان الذي شارك في ركن الأفلام القصيرة بـمهرجان كان السينمائي في 2016، ويعد نوم الديك في الحبل أول أفلامه الوثائقية الطويلة.

ترشيحاتنا

استمرار مصارعة الجمال في باكستان رغم تجريمها.. فيديو

بوتين يحذر: الاستخبارات الأجنبية تسعى لزيادة نشاطها في روسيا

الرجل الغامض بسلامته.. كيف تصرف أحمد فلوكس مع أخبار زواجه وطلاقه

وظائف شاغرة بالصحة في 11 محافظة.. تعرف على الشروط والمؤهلات المطلوبة

كاردشيان تهجر حبيبها للأبد.. خانها مع صديقة شقيقتها

الشرنوبي: لن أترك التمثيل

الأرصاد توجه تحذيراتها للمواطنين من طقس الأسبوع المقبل.. فيديو

ماذا يحدث إذا قاطعت زوجتك كلمتك أمام جمهور بالآلاف؟.. الإجابة عند هاري وماركيل

تقارير| ريال مدريد يفاوض زيدان.. والفرنسي يحسم قراره في يونيو

الفلاحين ترد على تحديد الحكومة سعر توريد القمح

نجوم الزمالك يحتفلون بعيد ميلاد الأباتشي.. صور

تعليق مثير من الاتحاد الإفريقي على مباراة الزمالك وجورماهيا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

درب سيناء .. 200 كيلو متر من السحر والجمال .. صور

تصغره بـ27 عاما.. أسطورة ليفربول يعلن خطبته من عارضة أزياء.. صور

هبوط بمنتصف كوبري منشأة بشارة في الحسينية بالشرقية.. صور

شاهد.. بدء مشروع تطوير معبد فيلة بأسوان

صبا مبارك تنشر صورًا لها بدون مكياج: خليك بسيط

فيديو

100 مليون صحة: إجراء المسح لـ 43 مليونا و405 آلاف و774 موطنا
استمرار مصارعة الجمال في باكستان رغم تجريمها.. فيديو
شاهد.. لقطات نادرة لـ لطفي لبيب من كواليس إتش دبور وسيما علي بابا
هانم أحمد: المدرس الياباني يهتم بالناحية الشخصية للطفل.. فيديو
شهد شعراوي: أحب الموسيقى تبرز صوت الفنان.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح إلزام المقبلين على الزواج بخوض دورات تدريبية تربوية ونفسية ؟

هل تؤيد مقترح إلزام المقبلين على الزواج بخوض دورات تدريبية تربوية ونفسية ؟